Maria De Filippi sceglie i pois per la puntata di Amici: non indovinereste mai il prezzo della camicia

Maria De Filippi sceglie i pois per la puntata di Amici: non indovinereste il prezzo della sua camicia, indossata durante il talent show.

Ieri, domenica 24 ottobre 2021, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Quest’anno, infatti, l’amatissimo talent show di Maria De Filippi viene trasmesso di domenica pomeriggio, anziché di sabato. E anche quello di ieri è stato un appuntamento ricchissimo di emozioni e colpi di scena, raccontati come sempre dalla padrona di casa Maria. E, a questo proposito, il look della conduttrice non è passato affatto inosservato.

Jeans e camicia, casual ma allo stesso tempo raffinata, la De Filippi sceglie sempre look impeccabili. Nello specifico, siete curiosi di sapere qualcosa di più sulla camicia a pois scelta dalla conduttrice per la puntata di ieri? Vi sveliamo tutto!

LEGGI ANCHE —->Gli inizi della carriera: come ha iniziato Maria De Filippi nel mondo della televisione?

Maria De Filippi, quanto cosa la camicia a pois indossata ad Amici: il prezzo esatto

Un capo di abbigliamento che Maria De Filippi sceglie spesso negli outfit che propone in tv. Parliamo delle camicie, che la conduttrice sfoggia in diversi colori e fantasie. Dopo quella a righe indossata nell’ultima puntata di Tu si que vales, potevamo non parlarvi del look di Queen Mary nella puntata di ieri di Amici?

Anche ieri, infatti, Mara De Filippi ha indossato una camicia, abbinata ad un paio di jeans scuri. Si tratta di una camicia con fantasia a pois, di un brand che la conduttrice sceglie molto spesso, YSL. Quanto costa? La sempre informata pagina Instagram Closet Italy ha svelato il prezzo: 490 euro.

LEGGI ANCHE ——>Fu proprio lui a scoprire l’amore tra Maria De Filippi e Costanzo: di chi si tratta

E voi, avete seguito la puntata di ieri del talent show? Tra sfide e prove interminabili, la nuova classe di allievi si sta preparando al meglio per la fase serale dello show, che come sempre andrà in onda verso marzo. E voi, avete già individuato i vostri preferiti tra i nuovi concorrenti?