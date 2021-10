Beautiful, anticipazioni americane: due spietati nemici dei Forrester si alleano! Colpo di scena shock nella seguitissima soap opera.

State seguendo le puntate attualmente in onda di Beautiful? Bene, tenetevi forte perché ben presto arriveranno ancora altri colpi di scena. Come sappiamo, tra la registrazione degli episodi negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese passano diversi mesi. È possibile, quindi, conoscere anticipazioni e spoiler direttamente dall’America. E l’ultima anticipazione è decisamente scoppiettante.

Nelle prossime puntate ci saranno, infatti, ben due ritorni clamorosi sul set di Beautiful. Si tratta di due personaggi “cattivi” che hanno arrecato un bel po’ di danni alla famiglia Forrester, nel corso degli anni. Ebbene, i due sono pronti ad allearsi con un nuovo obiettivo. Pronti a scoprire di più sulla vicenda?

I due nemici dei Forrester si alleano: le anticipazioni americane di Beautiful promettono scintille

Un successo che dura da ben 35 anni, quello di Beautiful. La soap opera americana tiene incollati alla tv telespettatori di tutto il mondo, che non si stancano mai di seguire le avventure dei Forrester e company. Merito dei continui colpi di scena presenti nella trama. L’ultimo che sta per arrivare vi lascerà di stucco!

Due grandissimi ritorni a Los Angeles, che scateneranno letteralmente il panico. La prima che rivedremo è Sheila Carter, che diventerà nemica acerrima di Steffy Forrester: la Carter apparirà proprio al matrimonio della giovane figlia di Ridge, accadrà di tutto. E ben presto Shela potrà contare su un validissimo alleato, nella sua battaglia contro i Forrester. Si tratta di Deacon Sharpe, il papà di Hope Logan! Il personaggio è tornato da poco nella soap ma è pronto a scatenare l’inferno. Un video postato poche ore fa sul canale social ufficiale della serie anticipa che Sheila e Deacon sono pronti ad allearsi!

Cosa staranno organizzando i due? Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche puntata, ma conoscendo i personaggi, è bene che Steffy e i Forrester inizino a tremare! Per conoscere in anteprima cosa accadrà a Beautiful, continua a seguirci!