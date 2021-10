Ed Sheeran ha contratto il Covid-19: il celebre cantante britannico si è collegato in diretta su Rai Tre con Che Tempo Che Fa, ecco le sue parole.

Purtroppo, a distanza di due anni, il Covid-19 continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo.

Dopo la notizia di Martina Colombari, del calciatore Theo Hernandez, della concorrente di Ballando con le stelle Mietta, risultati positivi al tampone, arriva anche quella che riguarda il celebre artista. Ed Sheeran purtroppo ha contratto il virus: il cantante britannico ha svelato le sue condizioni di salute in tv, in diretta su Rai Tre, nella puntata di Che tempo che fa di domenica 24 ottobre.

Ed Sheeran positivo al Covid: “Non sto benissimo”

Ed Sheeran ospite in video di Che tempo che fa, venerdì 24 ottobre, ha spiegato ai suoi fan che cosa è successo nelle ultime ore. “Mi dispiace deludere te e i miei fan italiani, oggi vorrei poter essere lì, vorrei farmi perdonare. Vi amo tutti” si è scusato il cantante britannico.

Purtroppo la mattina, dopo aver fatto il tampone, è risultato positivo al Coronavirus: il risultato l’ha costretto, ovviamente, ad isolarsi.

“Per essere onesto non sto benissimo. Sono positivo al Covid-19, l’ho scoperto stamattina, è un grande cambiamento ma è un momento in cui devo stare attento, insieme a mia figlia. Mi dispiace per tutti i miei fan, c’era già la macchina pronta a portarmi da voi” ha spiegato Ed Sheeran.

Il cantante britannico aveva dato l’annuncio della sua positività sui social: “Sono risultato positivo al Covid, ora mi sto autoisolando e seguendo le linee guida. Farò il maggior numero possibile di interviste ed esibizioni pianificate da casa mia. Mi scuso!” sono state le parole di Ed.