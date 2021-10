Esordì in tv al fianco di Raimondo Vianello: sono passati 33 anni, la sua immagine recente vi stupirà

Dopo il debutto con Raimondo Vianello, la sua carriera nello spettacolo spiccò decisamente il volo: dopo 33 anni vi lascerà di stucco.

E’ stata una delle showgirl più gettonate degli anni ’80 e ’90: Luana Colussi iniziò da giovanissima a lavorare come fotomodella e in radio, ma ben presto la tv si accorse di lei.

Sul piccolo schermo, il suo esordio avvenne con Il gioco dei 9, quiz condotto dal grande Raimondo Vianello e poi anni dopo dal simpaticissimo Gerry Scotti. Nata ad Udine il 21 aprile 1965, la bellissima Luana è stata per tanto tempo un volto familiare per il pubblico che ha potuto ammirarla in vari programmi: Quel Motivetto (1990, Canale 5), Una rotonda sul mare, Bellissima, Calcio Mania, la serie tv con Zuzzurro e Gaspare ‘Andy e Norman’, Quelli che il calcio, Don Matteo.

La Colussi negli anni ha lavorato anche a teatro per poi allontanarsi dalle scene.

Luana Colussi, dal programma con Raimondo Vianello al ritiro dalle scene: com’è oggi la bellissima showgirl

Molti ricorderanno la sua storia d’amore con Fiorello diventato celebre col suo Karaoke proprio in quel periodo. I due si conobbero proprio a Mediaset, che allora si chiamava Fininvest.

Terminata la relazione col conduttore siciliano, Luana si sposò nel 2004 con l’imprenditore Pierfrancesco Micara, padre delle sue figlie, Chiara e Marianna. Proprio per poter occuparsi di loro, Luana decise di abbandonare la televisione.

In questa foto recente tratta dal suo seguitissimo profilo Instagram, vediamo la Colussi in tutto il suo splendore. Incredibile quanto non sia cambiata nel tempo, vero?