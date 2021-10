Stefano De Martino a sorpresa in un ruolo inedito: sarà la sua prima volta

Stefano De Martino a sorpresa in un ruolo inedito: sarà la prima volta per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Di personaggi famosi ne sono usciti tantissimi dalla scuola di Maria De Filippi. E tra gli ex concorrenti di Amci più amato c’è senza dubbio lui, Stefano De Martino. Il napoletano ha partecipato alla nona edizione del talent show di Canale 5, nel 2009, dove è giunto in semifinale. Da lì, l’inizio di una brillante carriera, prima come ballerino professionista nel programma e successivamente come conduttore. Ma per lui in arrivo una nuova avventura, del tutto inedita per lui.

Curiosi di scoprire i dettagli di questa esperienza del tutto nuova per l’ex ballerino di Amici? Lo vedremo per la prima volta in queste vesti.

Ruolo inedito per Stefano De Martino: un’avventura del tutto nuova per lui

Da ballerino a conduttore, ma non è finita qui! Si, perché Stefano De Martino si è buttato in un’altra avventura, del tutto nuova per lui. L’ex concorrenti di Amici si è tuffato anche nel mondo del cinema! Per la prima volta in assoluto, il napoletano ha vestito il ruolo di attore. Ad anticipare la notizia era stato lui, lo scorso giugno, in occasione del Festival del cinema e della tv di Benevento. De Martino, però, non aveva dato molte info sul film di cui avrebbe fatto parte.

Oggi, però, sappiamo che si tratta di “Il giorno più bello”, film di Andrea Zalone, in cui Stefano reciterà al fianco di Fiammetta Cicogna. E non è tutto: sul set l’ex ballerino si sposerà! Non è ancora nota la trama della pellicola, girata tra Torino e le zone circostanti, ma i fan di Stefano non vedono l’ora di vedere il loro beniamino nelle inediti vesti di attore.

“Nel film proverò ad essere il meno possibile me stesso”, spiega De Martino. Noi non vediamo l’ora di scoprire di più sul suo personaggio, e voi?