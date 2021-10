Amata attrice di Un posto al sole: la ricordate in Capri? Sono passati più di 10 anni

E’ oggi l’amatissima attrice di Un posto al sole: ricordate quando ha recitato in Capri? Sono passati più di 10 anni.

Miriam Candurro è un’amatissima e bravissima attrice. Nella famosa soap opera Un posto al sole interpreta Serena. Nelle ultime settimane, il suo personaggio è stato al centro dell’attenzione. Suo marito Filippo ha perso la memoria, dopo un intervento.

Come sappiamo, nella fiction Serena è incinta. Adesso, sta cercando di riallacciare il rapporto con l’uomo, per poter trovare quell’amore che li ha sempre contraddistinti come coppia. L’attrice, però, oltre ad interpretare questo personaggio, ha vestito i panni di molti altri. Era giovanissima quando si è ‘buttata’ nel mondo della recitazione. Ricordate quando ha recitato nella famosa serie televisiva Capri? Dall’ultima volta che l’abbiamo vista lì, sono passati più di 10 anni.

In Un posto al sole, Miriam Candurro interpreta un personaggio fondamentale, Serena. Ma l’attrice, nella sua lunga carriera, ha portato in scena tantissimi ruoli. Nel 2004 ha esordito come attrice con Certi bambini di Andrea e Antonio Frazzi. Ha recitato in diverse fiction, come in E poi c’è Filippo, Angela, film di Rai 1, Don Matteo 5, La squadra 7, L’inchiesta. E’ stata la protagonista della miniserie Operazione pilota, insieme a Massimo Ranieri e Michelle Bonev.

Ma abbiamo avuto il piacere di vederla anche nella famosa serie televisiva Capri: ricordate il suo personaggio? Miriam è entrata a far parte del cast nel 2008, interpretando il personaggio di Lucia Proto, in Capri 2. L’abbiamo vista anche terza stagione, due anni più tardi. Da allora sono passati più di 10 anni, ricordate com’era?

Questo uno scatto ripreso da una scena di Capri 2. L’amatissima attrice aveva qualche anno in meno, e qui, nella serie, si mostra con un look diverso. Bisogna dire che, era bellissima, proprio come oggi. Arrivata in Un posto al sole nel 2012, assumendo il ruolo di Serena Cirillo, da allora, non smette di conquistarci con il suo talento.