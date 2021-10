In questo scatto social, riuscite a riconoscerlo? E’ un amatissimo attore di Smallville.

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. La trama concentra l’attenzione sul personaggio di Clark. Era solo un bambino quando dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, arriva nella fattoria dei Kent, di Martha e Jonathan. La coppia decide di adottarlo.

Col tempo, però, scopriranno che è un ragazzo molto speciale, con dei poteri soprannaturali. Clark, insieme all’amica Chloe Sullivan, cominciano ad indagare su alcuni fatti misteriosi che accadono nella cittadina. Ma finiranno per trovarsi invischiati nei loschi piani del miliardario Lionel Luthor, padre di Lex. In questo scatto è fotografato proprio un attore che abbiamo tanto seguito in Smallville: così, riuscite a riconoscerlo?

Riconoscete l’attore in questo scatto? L’abbiamo tanto amato in Smallville

In questo scatto, reso noto sui social, in particolare su instagram, è fotografato un amatissimo attore. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di seguirlo nella famosa serie televisiva Smallville.

Dall’ultima volta che la serie è andata in onda sono passati 10 anni. Molti personaggi sono andati via prima, mentre altri, li abbiamo visti fino alla fine. L’attore in foto ha interpretato un ruolo fondamentale. E’ un multimilionario senza scrupoli, convinto che suo figlio Lex sia il colpevole della morte di Julian, l’altro figlio. Scopre, in seguito, il segreto di Clark, e cerca di aiutarlo, fino a quando… Avete capito di chi parliamo? E soprattutto, in questo scatto social, l’avete riconosciuto?

Ebbene sì, John Glover ha interpretato in Smallville il personaggio di Lionel Luthor. Nella serie era il padre di Lex, inizialmente amico di Clark. L’attore è stato presente in oltre 100 episodi e per ben 7 stagioni. Dall’ultima volta che l’abbiamo visto nei panni di Lionel sono passati più di 10 anni. Questo scatto è stato pubblicato dall’attore sul suo canale social ed è recentissimo. I cambiamenti ci sono stati, ma non sono molto forti. Ancora oggi, Glover si mostra con lunghi capelli, proprio come nella serie tv. Dopo tanti anni, l’avreste mai riconosciuto?