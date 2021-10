Back to School, chi è la bellissima concorrente Benedetta Mazza: tutto quello che c’è da sapere.

Sta per partire il nuovo programma di Italia 1, Back to school. Al timone vedremo l’amatissimo conduttore Nicola Savino, impegnato già nella conduzione de Le Iene. Ma esattamente, il format, cosa prevede?

A quanto pare, si tratta di un vero e proprio ritorno tra i banchi di scuola. Al centro dell’attenzione un gruppo di “studenti” vip, che dovranno prepararsi all’esame di quinta elementari, aiutati da un gruppo di bambini tra i 6 e gli 11 anni. Sicuramente le risate non mancheranno. Tra i concorrenti di questo nuovo programma troviamo anche la bellissima Benedetta Mazza. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Leggi anche Back To School Jonathan Kashanian: le sue origini e cosa faceva prima di raggiungere il successo

Back To School, chi è Benedetta Mazza: ricordate dove l’abbiamo vista?

Nicola Savino è pronto ad immergersi in una nuova incredibile novità. Il conduttore sarà al timone del nuovo programma di Italia uno, Back To School. Si tratta di un vero e proprio ritorno tra i banchi di scuole. Un gruppo di ‘studenti’ vip, sarà protagonista di questo format. Dovranno prepararsi per l’esame di quinta elementare, aiutati da un gruppo di bambini. Tra i concorrenti c’è anche lei, la bellissima Benedetta Mazza.

Leggi anche Back to school, chi è Andrea Lo Cicero: età, carriera e moglie dell’ex rugbista

Attrice, conduttrice ed ex modella, Benedetta è oggi un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo. Classe 1989, è nata a Parma. Dopo il diploma, si sono aperte per lei diverse porte. Ha partecipato a Miss Italia nel 2008, classificandosi al quinto posto. Ha rivestito un piccolo ruolo nel film di Federico Moccia Amore 14. Per circa due anni, dal 2009 al 2011, l’abbiamo vista nel programma L’Eredità, in veste di ‘professoressa’. Ha condotto la trasmissione La TV Ribelle su Rai Gulp, al fianco di Mario Acampa. Sempre su Rai Gulp da novembre 2012 conduce il programma televisivo Gulp Girl, in onda fino al 2016. Ha condotto su Rai YoYo due puntate speciali in prima serata dello Zecchino d’Oro.

Ma abbiamo avuto il piacere di vedere Benedetta Mazza anche in veste di concorrente. E’ stata presente nella quinta edizione di Pechino Express, insieme a Raffaella Modugno. Ma la conduttrice è stata concorrente anche di Tale e quale show e nel 2018, ci ha conquistato al Grande Fratello Vip. Qui, è arrivata alla serata finale, e si è classificata al sesto posto. Oggi, è pronta a mettersi ancora una volta in gioco in Back To School.