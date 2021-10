Beautiful, anticipazioni americane: nuovo amore in arrivo per Thomas, si tratta proprio di lei; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Novità in arrivo a Beautiful. Se nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, non immaginereste cosa vi attende! Come è noto, infatti, tra le riprese delle puntate in Usa e la messa in onda nel nostro Paese passano circa dieci mesi. Dall’America, quindi, arrivano anticipazioni super interessanti. Una di queste riguarda il bel Thomas Forrester, figlio di Ridge.

L’amore / ossessione di Thomas nei confronti di Hope Logan è ormai cosa nota, ma ben presto il giovane Forrester potrebbe trovare una sostituta nel suo cuore… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas dice addio a Hope con un nuovo amore?

Gli intrighi amorosi, si sa, sono al centro della trama di Beautiful da ben 35 anni. E, a quanto pare, sono in arrivo nuovi triangoli, quasi quadrilateri! Una new entry arriverà presto a Los Angeles e farà cadere ai suoi piedi diversi uomini. Tra cui anche Thomas Forrester, che sembrerà quindi dimenticare il suo grande amore Hope. Ma chi è questa misteriosa ragazza?

Si tratta di Paris Buckingham, la sorella di Zoe. Super energica e piena di vita, il nuovo personaggio sarà un vero uragano nella vita dei protagonisti. E colpirà il cuore di diversi uomini…a partire da Zende Dominguez, col quale avrà subito una simpatia ( entrando in confitto con la sorella Zoe!). Ma Paris sembrerà insidiare anche la storia d’amore tra Steffy Forrester e il dottor Finn: la Buckingham si avvicinerà un po’ troppo al bel medico, creando problemi alla coppia. Infine c’è lui, Thomas! Cosa accadrà con lui?

Pare proprio che il giovane Forrester archivierà la sua ossessione per Hope grazie al nuovo interesse che nutre per la bella Paris. Che, però, è legata a Zende… nuovo triangolo in arrivo? Noi non vediamo l’ora! Non ci resta che attendere l’arrivo dell’uragano Paris anche nelle puntate italiane: ne vedremo delle belle.