GF Vip, Sophie Codegoni: sapete chi sono suo padre e la sua fidanzata?

Sophie Codegoni è una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del GF Vip: sapete chi è suo padre e con chi è fidanzato?

La stiamo seguendo tutti i giorni al GF Vip 6 e la sua presenza in casa è foriera di dinamiche soprattutto concernenti il triangolo tra lei, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. L’ex tronista di Uomini e Donne sta riscuotendo consensi e critiche, com’è normale che sia in un programma come il GF Vip.

Ciò che non tutti sanno della bella gieffina, è che suo padre Stefano è fidanzato con una ex concorrente del Grande Fratello Nip, destinato a persone comuni. Ma andiamo con ordine: suo padre è proprietario di un locale molto famoso a Milano.

Parliamo di Man Lo Zhang, la cinesina del Grande Fratello 6, ve la ricordate? I due stanno insieme dal 2014 e sul profilo Instagram suo e del padre di Sophie, possiamo vedere tantissimi scatti della coppia.

Sophie Codegoni, suo padre è fidanzato con un volto noto del Grande Fratello

Nata in Cina nel 1980, quando partecipò al GF Man Lo aveva 26 anni. Era giunta in Italia tre anni prima ed aveva vissuto sia a Firenze che a Roma e ha studiato al DAMS per diventare regista.

Dopo il reality, Man Lo ha debuttato come attrice nel 2008 nel film “Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese e Luca Miniero. Ha poi preso parte alla serie web-tv Sexy Spies. Nel 2010 è tra i protagonisti di Happy Family di Gabriele Salvatores.

Immaginavate che si trattasse della simpaticissima Man Lo?