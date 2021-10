GF Vip: Patrizia Mirigliani rivela il vero significato del messaggio ‘incriminato’ diretto a suo figlio Nicola

Intervistata dal settimanale Chi, Patrizia Mirigliani spiega una volta per tutte cosa intendesse dire nel messaggio rivolto a suo figlio.

Ha scatenato una vera e propria polemica social lo ‘strano’ messaggio apparso sul profilo Instagram di Patrizia Mirigliani e rivolto al figlio Nicola attualmente recluso nella casa del GF Vip 6.

Come ormai sanno tutti, il figlio della patron di Miss Italia ha instaurato nelle ultime settimane un feeling molto particolare con la bellissima Miriana Trevisan, anzi, sembrerebbe proprio aver perso la testa per l’ex stellina di Non è la Rai.

L’argomento è stato tra i più centrali trattati nel corso delle ultime puntate: la Trevisan ha ammesso di ricambiare in parte l’interesse per Nicola. Si sente però frenata dal fatto che lui sia abbastanza più giovane, dal fatto di avere un figlio a casa che l’aspetta e dalla presenza delle telecamere che ovviamente non facilitano. Nonostante tutti gli ostacoli però, la showgirl non vuole rinunciare a lui e anche se con i piedi di piombo, accetta di buon grado le sue attenzioni.

Il discusso messaggio in codice indirizzato a Nicola

Prima della puntata di venerdì 22 ottobre è accaduto però qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato: sul profilo Instagram di Patrizia Mirigliani è apparso un messaggio molto strano indirizzato al figlio. L’acronimo NFPIG sulla foto di Nicola ha destato molti sospetti negli utenti che hanno subito pensato significasse: “Non Farti Prendere In Giro”.

Alfonso Signorini ha mostrato il post della Mirigliani durante la diretta di venerdì e anche Miriana ha dato la stessa interpretazione del messaggio restandone abbastanza scossa.

Lunedì 25 la Mirigliani si è poi confrontata faccia a faccia con i due gieffini nel giardino della casa ed ha spiegato che quell’acronimo non significava ciò che tutti hanno inteso. “Non era un messaggio rivolto ad una persona in particolare. Piuttosto era una cosa rivolta a tutti quelli che potrebbero farti del male”, ha detto la patron di Miss Italia.

Al settimanale Chi ha poi rivelato una volta per tutte le vere parole nascoste nell’acronimo.

Patrizia Mirigliani, la verità sul controverso post indirizzato a Nicola

Nell’intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini, la madre di Nicola Pisu ha raccontato la sua verità: “Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: ‘Mamma, sei contenta che vada al GF Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?’ e io gli rispondevo: ‘Speriamo che tu rimanga il più possibile!’. Il significato dell’acronimo era: “Non Finire Presto Il Gioco”.

L’imprenditrice ha precisato inoltre: “Non do giudizi su lui e Miriana, perché è un gioco e perché la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui. Quando la strada non era quella giusta gliel’ho detto, ma non ho mai imposto nulla”.

Cosa ne pensate?