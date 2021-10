La sosia di Lady Diana incanta e commuove Tik Tok: i follower non possono crederci, la giovane donna ha fatto scalpore sui social network.

Ha attirato l’attenzione di utenti di tutto il mondo: su Tik Tok è comparsa una giovane che ha lasciato senza parole milioni di persone.

Il suo nome è Rose Van Rijn ed è una Tik Tokers diventata virale sul web per via della sua clamorosa somiglianza con Lady Diana. La Principessa di Galles, a causa di un incidente automobilistico, è passata a miglior vita il 31 agosto del 1997, lasciando un vuoto enorme in tutto il mondo. Gli utenti di Tik Tok hanno sin da subito elogiato la giovane che ha riportato in vita il ricordo di Lady Diana attraverso riferimenti, tributi e l’inquietante somiglianza.

La passione per gli anni ’70 e l’incredibile somiglianza con la mamma di William ed Harry, hanno reso virale la sua presenza sul famoso social network.

La sosia di Lady Diana incanta e commuove Tik Tok: i follower sono increduli

Un incredibile profilo ha lasciato increduli milioni di persone. Su Tik Tok una giovane di nome Rose Van Rijn ha riportato in vita Lady Diana. La ragazza assomiglia in modo impressionante alla Principessa di Galles scomparsa nel 1997. Ecco un’immagine della giovane:

Chioma bionda, occhi azzurri e quel look anni ’70 hanno attirato milioni di utenti che subito hanno condiviso le loro reazioni.

Amante degli anni ’70, Rose ha ricreato l’acconciatura iconica di Lady D., la stessa che la Principessa indossava nei primi anni di matrimonio. La somiglianza è davvero incredibile ed evidente agli occhi di tutti.

Se Emma Corrin, interprete della giovane Diana nella serie tv The Crown, si fosse tirata indietro, Netflix avrebbe potuto contare, senz’ombra di dubbio, sulla giovane Rose Van Rijn.

