X Factor 2021 saluta Daniela Collu e dà il benvenuto alla new entry: hanno scelto proprio lei per la nuova edizione di Hot Factor! I fan sono in visibilio!

X Factor 2021 è pronto per i live show: giovedì 28 ottobre andrà in onda, su Sky Uno, la prima puntata, in prima serata!

Dopo le audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, i giovani talenti sono pronti a salire sul palco del famoso talent show! I telespettatori ascolteranno subito i brani inediti dei 12 concorrenti e per il primo appuntamento ci sarà un grande ospite. Parliamo di Carmen Consoli! Le varie novità di questa nuova edizione del programma non sono però finite! Per il post puntata, l’Hot Factor, non ci sarà più Daniela Collu! Chi, allora, sarà incaricata a raccogliere i commenti dei giudici e degli ospiti al termine di ogni Live show?

X Factor 2021, addio Daniela Collu: hanno scelto lei per ‘Hot Factor’!

Addio Daniela Collu, a capo di Hot Factor da giovedì 28 ottobre ci sarà Paola Di Benedetto! Il celebre volto televisivo comincia una nuova avventura in qualità di conduttrice!

“ Comincia una nuova avventura…Da giovedì condurrò l’Hot Factor, subito dopo X Factor Italia su Sky Uno! Vi aspetto” è il messaggio scritto dalla giovane showgirl e modella su Instagram.

Dopo aver partecipato in qualità Madre Natura nella trasmissione Ciao Darwin 7 La Resurrezione, la sua carriera televisiva è esplosa. Ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello VIP, ed oggi è una delle voci di Radio RTL 102.5! Paola ha conquistato il pubblico televisivo con la sua genuinità e la sua dolcezza.

Pronta a salire sul palco di X Factor, in qualità di conduttrice di Hot Factor? Dall’immagine pubblicata sui social sembra più che emozionata!