Avete mai visto la casa di Cristina Chiabotto? Abbiamo rintracciato su Instagram alcuni dettagli ‘impressionanti’: è un inno all’eleganza!

Il successo di Cristina Chiabotto è davvero impressionante. Sin dalla sua prima apparizione televisiva con la conseguente vittoria a Miss Italia, la splendida reginetta ha conquistato le simpatie del pubblico italiano. Ed ancora adesso, a distanza di anni dal suo esordio in tv, continua ad essere tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano.

Sarà la sua incredibile dolcezza e semplicità, ma anche per la sua immensa bellezza, fatto sta che Cristina Chiabotto è davvero amatissima. E lo è soprattutto sul suo canale Instagram. Dove oltre ad essere attivissima è anche seguitissima. È proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare scatti inediti della sua casa. Voi l’avete mai vista? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il suo nido d’amore condiviso con suo marito e la piccola Luce è un vero e proprio inno all’eleganza. Scopriamo insieme alcuni dettagli. Vi assicuriamo, sono davvero impressionanti.

Avete mai visto la casa di Cristina Chiabotto? È pazzesca!

Con un profilo che conta più di 600 mila followers, Cristina Chiabotto rientra tra le vere e proprie stelle di Instagram. È proprio qui che l’ex Miss Italia è attivissima. Ed è solita rendere partecipi i suoi sostenitori di tutta la sua vita e quotidianità. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa. Voi l’avete mai vista?

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che Cristiana Chiabotto sia venuta ad abitare in questa nuova casa da pochissimo tempo. E che, soprattutto, rispecchia alla grande il suo essere. “La casa rappresenta quello che sei, nel mio caso ho scelto con Marco, mio marito, di renderla nostra in ogni suo aspetto”, ha rivelato l’ex Miss Italia. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il nido d’amore sia ricco di elementi davvero incredibili. A partire, quindi, da un soggiorno piuttosto ampio arredato con un divano grandissimo, tappeti e poltrone, la Chiabotto ha rivelato che è proprio qui che parte il suo ‘relax’. Ciò che, però, non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: il giardino. Guardate un po’ qui:

Insomma, è davvero grandissimo. Su Fanpage, si legge che Cristina Chiabotto ha rivelato di aver da sempre vissuto in città. E che adesso, invece, sembrerebbe avere trovato un proprio equilibrio. “Mi sveglio alla mattina ammirando la natura e la sua pace e mi addormento apprezzando la magia del silenzio”, ha detto in merito. Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Tutte le donne hanno una propria stanza del cuore. Ed anche la bella Cristina ce l’ha. Sapete qual è? Guardate un po’ qui:

Su Fanpage, si legge che Cristina reputa il bagno una delle stanze ‘preferite’. Perché? “La vasca da bagno, un bel bagno relax è il momento che più preferisco e che mi fa stare bene”, ha detto in merito l’ex Miss Italia.

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! La casa di Cristina Chiabotto mostra un’eleganza davvero incredibile. La stessa che la contraddistingue dalla sua vittoria a Miss Italia. Siete d’accordo con noi?