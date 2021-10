Dimenticatele così, il cambio look de Le Donatella è davvero incredibile e il motivo vi lascerà davvero senza parole! I dettagli.

Sin dal loro primo esordio, Le Donatella hanno conquistato tutti. Belle, simpatiche, giovane, talentuose ed ironiche, Silvia e Giulia non hanno mai perso occasione di poter dimostrare la loro semplicità. Ed è questo che ancora oggi, a distanza di anni dal loro debutto, continuano a vantare un successo davvero impressionante.

Nonostante il loro percorso televisivo sia ricco di esperienze televisive impressionanti, è sul loro canale social ufficiale che Le Donatella vantano di un successo clamoroso. Amatissime ed attivissime, le due sorelle non perdono occasione di poter interagire coi loro sostenitori. L’hanno fatto anche qualche giorno fa. Quando non hanno potuto fare a meno di mostrarsi ai loro sostenitori con dei look nuovi ed incredibili. Siamo sempre stati abituati a vederle con capelli biondi e castani, vero? Ebbene: dimenticatele in questo modo! Silvia e Giulia, come sottolineato da loro stesse, hanno completamente stravolto il loro look. E, badate bene, le sorprese non sono finite. Dietro a questa decisione, c’è un motivo ben preciso: scopriamolo!

Le Donatella, cambio look incredibile: il motivo vi lascerà di stucco

Risale proprio ad alcuni giorni fa un post de Le Donatella dove si mostrano ai loro sostenitori con un look completamente inedito e rivoluzionario. Dimenticatevi, infatti, le ‘vecchie’ Giulia e Silvia! Adesso le due amatissime sorelle appaiono con dei capelli completamente diversi, soprattutto la bellissima Silvia.

Attivissime sui social e dedite a condividere ogni cosa col loro pubblico, Giulia e Silvia non hanno potuto fare a meno di condividere anche il loro cambio look. Sia chiaro: sembrerebbe proprio che la decisione non sia stata presa giusto per, ma per un valido motivo. O, per meglio dire, per esigenze di copione. Avete letto proprio bene, si! A quanto pare, infatti, Le Donatella debutteranno anche sul grande schermo. Fino ad adesso, purtroppo, non si sono tantissime notizie. E né loro si sono potuto sbottonare. A quanto pare, però, sembrerebbe che si tratti di un film ‘ricco di colpi di scena’.

Sempre bellissime, Giulia e Silvia si dicono entusiaste di intraprendere questa nuova esperienza lavorativa. Ed anche noi, ovviamente, non vediamo l’ora di saperne di più. Voi?