Spiacevolissimo incidente sul set, il famoso attore sarà operato nei prossimi mesi: solo ora ha raccontato cosa è successo durante le riprese.

È uno dei sequel più attesi degli ultimi anni. E le riprese del film stanno proseguendo a ritmi serrati: l’uscita è prevista, in tutto il mondo, per Natale 2022. Non tutti sanno, però, che durante le riprese l’attore protagonista ha avuto diversi incidenti sul set. Alcuni di questi piuttosto gravi.

Nel corso di una recente intervista al The Ellen DeGeneres Show, la star ha raccontato i dettagli di questi spiacevoli episodi, rivelando che, nei prossimi mesi, dovrà sottoporsi ad un’operazione. In seguito i dettagli della notizia.

LEGGI ANCHE —–>La splendida attrice ha avuto un incidente sul set ed è stata ricoverata: come sta adesso

Incidente sul set durante le riprese per il noto attore: dovrà operarsi nei prossimi mesi

Ernia, rottura di due costole e una ferita alla cornea: a causa di quest’ultima dovrà subire un intervento nei prossimi mesi. È quanto è capitato ad uno degli attori più amati del momento, sul set del sequel di un famoso film. Un film attesissimo, le cui riprese sono partite in ritardo a causa della pandemia di Covid, ma che sarà un vero e proprio capolavoro. Di chi e di cosa stiamo parlando?

Di Jason Momoa, il protagonista di Aquaman 2! È proprio sul set del secondo capitolo del film che, tra una ripresa e l’altra, l’attore è stato vittima di diversi incidenti. A raccontarlo è stato proprio lui, intervistato da Ellen DeGeneres, dove ha rivelato che nei prossimi mesi si sottoporrà ad una delicata operazione agli occhi. A parte questi spiacevoli imprevisti, l’attore ha assicurato che la seconda parte del film dedicato al supereroe della DC Comics sarà davvero bellissima ed imperdibile.

LEGGI ANCHE —–>La splendida attrice ha avuto un incidente sul set ed è stata ricoverata: come sta adesso

LEGGI ANCHE —–>Jason Momoa è una vera e propria star: chi è sua moglie, anche lei è famosissima

Come anticipato, l’uscita del film è prevista per il periodo natalizio del prossimo anno, ma la trama è ancora top secret: il regista sarà sempre James Wan. In attesa di vedere il Aquaman 2, non possiamo che augurare al mitico Jason Momoa una velocissima guarigione.