GF Vip, Nicola Pisu e il rapporto col suo papà: il gesto del concorrente non passa inosservato; cosa è successo nella casa.

Prosegue l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip 6. Tra i concorrenti più in vista di questa edizione c’è senza dubbio lui, Nicola Pisu. Figlio di Patrizia e nipote di Enzo Mirigliani, storico patron di Miss Italia, il 33 enne ha un passato difficile alle spalle: il bullismo subito da ragazzino, gli anni della tossicodipendenza e l’assenza del suo papà. E proprio del rapporto col padre, Nicola ha parlato ieri sera, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan.

Il concorrente ha aperto il suo cuore, raccontando le sue emozioni e i suoi desideri. E proprio con Miriana parla di un gesto che ha fatto nei confronti del suo papà. Scopriamo i dettagli.

Nicola Pisu, il gesto inaspettato per il suo papà: cosa ha rivelato nella casa del GF Vip

Un rapporto difficile, quello di Nicola Pisu e il padre Antonello. In un momento di solitudine, ieri sera, il concorrente torna a parlare del suo papà e lo fa con Miriana. “Mi dispiace, vorrei avere con lui un rapporto normale”, spiega Nicola, che non nasconde il suo dolore nel non avere un rapporto col suo papà. Un papà che Nicola definisce una persona “fredda”, ma non perde la speranza: “Lui è così, fa molta fatica, ma sono sempre e comunque suo figlio. Io cerco sempre di vedere il positivo, cerco sempre di vedere il bene. Il bene vince sempre in tutto”.

Un discorso dolcissimo, quello di Nicola, che spiega che negli anni ha cercato di farsi una ragione, ma dentro di lui prova sempre un forte dispiacere. E proprio nella chiacchierata con Miriana, viene fuori che Nicola ha scritto una lettera al suo papà. “Era una lettera concisa, ho scritto che gli voglio bene e che negli anni non mi ha mai dato una spiegazione per la quale è scomparso, senza che io ho fatto nulla.” È quello che cerca Nicola, delle risposte, che siano positive o negative: “Poi farò le mie riflessioni. Accetto anche spiegazioni negative, però almeno so.”

Miriana mette in guardia Nicola, invitandolo ad essere pronto anche ad una non risposta da parte del suo papà: “Può darsi che non abbia niente da dirti, se non il fatto che sia stato un po’ anaffettivo”. Cosa accadrà adesso? Il papà di Nicola accoglierà la richiesta del figlio?