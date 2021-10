Quando vedrete la figlia di Maria Grazia Cucinotta resterete senza parole: accomunate da una bellezza mozzafiato

Ha solo vent’anni ma è di una bellezza sconvolgente: la figlia di Maria Grazia Cucinotta somiglia tantissimo alla sua splendida mamma.

Di lei ha parlato in più di un’intervista la sua famosissima mamma: Giulia Violati è la figlia di Maria Grazia Cucinotta, autentica icona del cinema italiano fin dagli anni ’90.

Nata a Messina il 27 luglio 1968, l’attrice e produttrice cinematografica ha alle spalle una carriera eccezionale fatta di tanti film e serie tv italiani e internazionali che l’ha vista lavorare al fianco di star mondiali come Woody Allen e Sharon Stone.

Sul versante privato, Maria Grazia è sposata dal 1995 con l’imprenditore e produttore Giulio Violati dal quale ha avuto una figlia, Giulia, nata nel 2001. La ragazza oggi ha vent’anni e non ha mai voluto far parte del mondo dello spettacolo. Ciononostante, ha preso parte nel 2017 a Teen, il cortometraggio di sua madre contro il bullismo.

Se vi state chiedendo come mai padre e figlia abbiano lo stesso nome, è stata proprio la Cucinotta a svelarne il motivo in alcune interviste spiegando che, appena nata, sua figlia somigliava così tanto al papà da indurla a chiamarla con lo stesso nome del marito al femminile. Ora che è cresciuta però non c’è dubbio: è diventata il ritratto di sua madre!

Avete mai visto la figlia di Maria Grazia Cucinotta? Somiglianza straordinaria

Di Giulia si sa che frequenta la LUISS e che i suoi interessi sono lontani dalle luci della ribalta.

Nonostante sia sempre stata molto riservata, è possibile vederla in qualche raro scatto postato dalla madre su Instagram. Nella foto che vi mostriamo, ad esempio, la si vede festeggiare il compleanno dell’attrice. E’ o non è uguale alla diva siciliana?

Alta, mora, riccia, occhi scuri e stesso sorriso: Giulia è davvero bellissima e, se solo volesse un giorno, le porte del cinema o della tv si aprirebbero sicuramente per lei, siete d’accordo?