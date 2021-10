Da ‘stella’ della tv a operaio, la sua vita è cambiata: “Non è una vergogna”

Aveva solo 17 anni quando il successo riscosso in tv lo travolse: poi ad un certo punto, tutto è cambiato e ha lavorato come operaio.

Anche se sono trascorsi un bel po’ di anni, molti ricorderanno sicuramente i suoi esordi in tv: non aveva compiuto neanche 20 anni, ma il suo talento fu apprezzato dalla maggior parte del pubblico che si è sempre chiesto perché non lo si vedesse più sul piccolo schermo.

Di recente ha raccontato in tv di aver iniziato la carriera di attore per una pura casualità: scoperto da una fotografa che gli fece togliere gli orecchini, sostenne il primo provino e fu talmente convincente da far pensare ai casting di aver vissuto un’esperienza simile nella realtà.

Insieme al resto del cast della soap in cui lavorava, vinse anche dei Telegatti. Oggi si parla molto di lui perché è tornato alla ribalta grazie ad un famoso programma. Capito di chi parliamo?

Dalla tv a operaio: la storia dell’amatissimo attore che ha cambiato la sua vita

Se avete seguito l’ultima puntata del GF Vip 6, avrete certamente capito che ci riferiamo a Davide Silvestri, concorrente della sesta edizione del padre di tutti i reality.

Il suo ritorno in tv sarà stato certamente gradito ai fan della soap opera di Canale Vivere, in cui interpretava il ruolo di Marco Falcon. Nel 2003 si ritirò dal set e partecipò alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. Ha poi recitato in varie serie e fiction di successo (Capri, Don Matteo, Squadra Mobile) ed ha lavorato anche al cinema nei film La Fidanzata di Papà e A Natale mi sposo.

Poi pian piano Davide si è allontanato sempre di più dal mondo dello spettacolo: in questi ultimi anni si è dedicato alla produzione di birra insieme a suo cugino Kekko dei Modà e ha fatto anche l’operaio. Proprio di questa esperienza, l’attore ha parlato nel corso della diretta del GF Vip lunedì scorso.

“È stato il mio periodo di transizione, il momento in cui ho capito come dovevo cambiare la mia vita con una semplice frase di mio padre che mi disse che mi sarei dovuto vergognare quando sarei andato a rubare, non a lavorare”, ha raccontato ad Alfonso Signorini.

Che dire, parole molto sagge quelle di Silvestri: complimenti!