GF VIP 6, brutto colpo per Signorini: l’inaspettata decisione di Mediaset

Brutto colpo per Alfonso Signorini, Mediaset ha preso una decisione inaspettata sul GF VIP 6: ecco di che cosa si tratta

Un boccone amore, sicuramente difficile da digerire: questa Alfonso proprio non se l’aspettava. La decisione di Mediaset, però, sembra inamovibile. Cosa succederà al reality show?

GF VIP 6, brutto colpo per Signorini: la decisione di Mediaset

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Il programma va in onda dal 14 settembre 2000 e nel nostro paese ha avuto un successo enorme. La trasmissione è prodotta dalla Endemol Shine Italy ed è basata sul format olandese del Big Brother. In seguito al successo ottenuto dal format classico, Mediaset ha deciso di puntare anche sul format dedicato alle personalità famose.

La versione VIP del Grande Fratello va in onda dal 2016 su Canale 5 ed è stata condotta prima da Ilary Blasi, poi da Alfonso Signorini. Attualmente il Grande Fratello Vip è giunto alla sesta edizione. Il programma è iniziato il 13 settembre 2021 e anche quest’anno va in onda due volte a settimana, il lunedì e il venerdì in prima serata. Al timone del reality show c’è ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Adesso, però, arriva un brutto colpo per Signorini. Mediaset ha preso una decisione inaspettata, ma nello stesso momento anche inamovibile. Cosa succederà al reality show di Canale 5? Continuate a leggere e lo capirete…

Lo scorso anno, il reality show è andato in onda anche a Capodanno con uno speciale inedito. Gli ascolti, però, non furono soddisfacenti. Pochi telespettatori, infatti, seguirono lo speciale e molti si riversarono su Rai 1. Per questo motivo, quest’anno Mediaset ha preso una decisione a sorpresa: lo speciale di Capodanno non andrà in onda. Un brutto colpo per il pubblico che, anche se in minoranza, lo scorso anno aveva seguito lo speciale.

La decisione è stata dettata quasi sicuramente dagli ascolti bassi dello scorso anno e soprattutto dagli ascolti pochi soddisfacenti di questa edizione. Mediaset potrebbe decidere anche di non prolungare la durata del programma, come invece accadde lo scorso anno. Sarà sicuramente un brutto colpo per i telespettatori affezionati al reality show.