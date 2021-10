Incredibile ritorno ad Amici: in studio ci sarà proprio lui, clamoroso colpo di scena nel talent show di Maria De Filippi.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Il percorso degli allievi della nuova classe procede, tra prove, lezioni e sfide super accese. Come sempre, la nuova puntata del talent andrà in onda domenica pomeriggio, a partire dalle 14.00. E sarà proprio nel corso di questa puntata che ci sarà un ritorno incredibile!

Uno dei volti più amati del talent tornerà in studio, per la gioia dei telespettatori, super affezionati a lui. Curiosi di scoprire cosa accadrà domenica? Se non temete spoiler continuate a leggere!

LEGGI ANCHE —-> Da cantante di Amici adesso fa tutt’altro: “Ho lasciato la musica per fare…”

Un ritorno emozionante ad Amici 21: nella prossima puntata ci sarà proprio lui

Mancano pochi giorni ad una nuova, ricchissima, puntata di Amici. Si tratta della settima e sarà davvero ricca di colpi di scena. L’appuntamento è per domenica pomeriggio, ma come sempre la puntata è stata registrata diversi giorni prima. Ebbene, dalle anticipazioni sappiamo che ci sarà un graditissimo ritorno nello studio di Canale 5!

Uno dei volti storici del talent show di Maria De Filippi tornerà su quel palco, stavolta nelle vesti di giudice. Di chi stiamo parlando? Del mitico Garrison Rochelle, per tantissimi anni insegnante di ballo nella scuola di Canale 5. Il coreografo texano tornerà per giudicare le due sfide di danza della prossima puntata, decretando vincitori i due allievi già nella scuola, Christian e Guido (per tutte le anticipazioni della puntata clicca qui). Garrison era già tornato come giudice ad Amici lo scorso febbraio, facendo impazzire il pubblico, che lo ha seguito nel talent per ben 17 anni: il coreografo è stato ad Amici dal 2001 al 2018!

LEGGI ANCHE —->Amici 21, lite shock tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: è successo di tutto

Siamo certi che i telespettatori saranno felicissimi di rivederlo ancora una volta in quello studio. Non ci resta che attendere qualche giorno per vivere tutte le emozioni della prossima puntata di Amici. E voi, avete già individuato i vostri concorrenti preferiti?