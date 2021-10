E’ un amatissimo inviato de Le Iene: qual è il suo percorso di studi, non tutti lo sanno

E’ un amatissimo inviato de Le Iene: conoscete il suo percorso di Studi? Cosa abbiamo scoperto.

Le Iene è partito con la nuova scoppiettante edizione e con una grandissima novità. Nicola Savino, al timone della trasmissione, in ogni puntata, è affiancato da co-conduttrici diverse. Dieci volti femminili, e quindi, dieci personaggi molto amati.

Il programma porta in onda inchieste, interviste, e non mancano gli scherzi. A realizzare questi servizi sono gli inviati. Oggi sono tutti molto amati e conosciuti. Negli anni, abbiamo avuto modo di apprezzarli e seguirli per bene. Filippo Roma è uno dei ‘protagonisti’ de Le Iene. E’ diventato un personaggio televisivo seguitissimo. E’ entrato a far parte della trasmissione nel 2004, vestendo il ruolo di ‘inviato’ e da allora non ci ha più lasciato. Ma cosa sappiamo di lui? Conoscete il suo percorso di studi?

E’ l’inviato de Le Iene: qual è il suo percorso di studi, cosa abbiamo scoperto

Questa nuova edizione de Le Iene non sta assolutamente deludendo le aspettative dei telespettatori. La novità è stata già presentata. Dieci volti femminili, in ogni puntata, sono al timone del programma insieme a Nicola Savino.

Fino ad oggi, tutte ci hanno stupito con eleganza, fascino, intelligenza e tanto talento. Ma la trasmissione va avanti grazie anche al lavoro degli inviati. Realizzano inchieste, interviste e non mancano gli scherzi ai personaggi del mondo dello spettacolo. Filippo Roma è entrato a far parte della grande famiglia de Le Iene nel 2004. Con gli anni, il suo ruolo si è andato ingrandendo. Ma sapete cosa ha studiato?

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Economia e commercio all’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1995. Prima di arrivare a Le Iene, si legge sul sito del programma, ha fatto diversi lavori. Ha lavorato come responsabile della riscossione crediti di una piccola società che vendeva gas, ha gestito un impianto di benzina dell’Agip sull’Autostrada del Sole. E’ arrivato nella trasmissione diciassette anni fa e col tempo si è fortemente affermato in questo lavoro.