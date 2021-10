Marco Giallini, l’attore ha scelto di vivere lì: una decisione ‘particolare’

Conosciamo tutti il suo grande talento come attore, ma non molti sanno dove vive Marco Giallini: questo ‘dettaglio’ vi sorprenderà.

Da quel primo ruolo da comparsa nel film del 1986 Grandi Magazzini, di strada Marco Giallini ne ha fatta davvero tanta: formatosi alla Scuola di Arte Drammatica di Roma “La Scaletta”, lo abbiamo visto riscuotere il primo grande successo come attore ne L’ultimo Capodanno di Marco Risi (1998) e da allora la sua carriera non si è mai arrestata.

Nel ripercorrere le tappe più significative della sua arte, impossibile non citare il personaggio de il Terribile interpretato in Romanzo criminale – La serie e quello di Rocco Schiavone, nell’omonima fiction Rai. Tra i film più famosi a cui ha preso parte, anche Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti grazie ai quali ha vinto anche dei Nastri D’Argento come miglior attore.

Proprio quest’anno si è cimentato anche nella conduzione tv del programma Lui è peggio di me al fianco di Giorgio Panariello.

Dove vive Marco Giallini? La particolare scelta dell’attore

Per quanto riguarda l’ambito privato, l’attore romano è vedovo ed ha due figli Rocco e Diego. Sua moglie Loredana morì nel 2011 per un’emorragia cerebrale. “Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo, e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire”, raccontò in un’intervista a Vanity Fair.

Molto particolare la sua scelta riguardo al luogo in cui vivere, dettaglio non noto a molti. Marco Giallini ha deciso di non vivere in città, ritenuta da lui troppo caotica, e di optare per la tranquillità di un piccolo comune. Abita infatti a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Ha scelto inoltre di rinunciare anche all’auto.

E voi cosa preferite? Meglio i ritmi frenetici della città o la calma della campagna?