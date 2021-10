Patrizia Mirigliani si è presentata al GF vip con un bracciale molto vistoso: sapete qual è il prezzo?

Il Grande Fratello Vip sta continuando a riscontrare un grande successo. Le puntate sono sempre ricche di sorprese e di colpi di scena. Sappiamo che, si stanno formando delle ‘coppie’. Anche se, i legami non sembrano essere così forti.

Al centro dell’attenzione, nelle ultime settimane, l’avvicinamento di Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il concorrente ha apertamente dichiarato i suoi sentimenti alla showgirl, dicendole di essere ‘innamorato‘. Sentimento che, sembrerebbe, al momento, non essere corrisposto. Un interesse c’è, ma non si parla di sentimento. Lunedì 25 ottobre, Patrizia Mirigliani, la madre di Nicola, è intervenuta al Gf Vip. Ha parlato con suo figlio, come una mamma che vuole solo proteggere. Donna elegante e bellissima, il suo look non è passato inosservato e anche il bracciale! Il prezzo vi lascerà a bocca aperta.

Patrizia Mirigliani al Gf Vip sfoggia un bellissimo bracciale: qual è il prezzo

Nella puntata di Lunedì 25 ottobre, abbiamo avuto modo di vedere l’approfondimento del rapporto nato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Come già detto, il concorrente ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti.

In questi giorni, hanno trascorso molto tempo insieme. Da parte della showgirl, però, sembrerebbe che si parli, al momento, solo di interesse. Nella diretta è intervenuta la madre di Nicola. Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia, ha espresso al figlio tutto l’amore del pubblico. Ha dichiarato che, da madre, non vuole che qualcuno approfitti della bontà d’animo di suo figlio. Ma nel mentre, la sua eleganza ha colpito proprio tutti, ma non solo. Avete osservato il bracciale? Anzi, sembrerebbe che, siano due, ad entrambi i polsi. Sapere il prezzo vi lascerà senza parole.

Sembrerebbe, infatti, che si tratti di un un Bracciale Elsa Peretti Tiffany, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 1700 euro. Anche se, in base al modello, potrebbe variare. Sta di fatto che, la Mirigliani è una donna bellissima e piena di classe. Il pubblico è rimasto particolarmente colpito!