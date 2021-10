Barbara D’Urso, fisico eccellente a 64 anni: qual è il suo ‘segreto’

Non lo si può negare, Barbara D’Urso è una vera icona di bellezza del piccolo schermo: il suo fisico è invidiabile, ma come fa?

Diciamoci la verità: ogni volta che va in onda, la strepitosa forma fisica di Barbara D’Urso lascia tutti senza parole. Se a questo aggiungiamo la sua professionalità e il suo carisma, il risultato è davvero esplosivo: per la conduttrice napoletana il tempo sembra essersi fermato e a 64 anni mostra un fisico invidiabile.

Se vi state chiedendo come sia possibile, è stata proprio lei a spiegarlo in un’intervista a Repubblica in cui ha rivelato qual è il segreto per restare così belle a lungo. Sicuramente c’entra la genetica, ma ci sarebbero altri accorgimenti che la D’Urso usa per conservare una bellezza da capogiro.

Più volte in tv aveva raccontato di prendere ogni mattina lezioni di danza classica per circa un’ora e mezza. Poi al celebre quotidiano ha raccontato di seguire la dieta alcalina. Ma in cosa consiste?

Barbara D’Urso, il suo fisico non risente dei segni del tempo: cosa usa per mantenersi così in forma

Tale regime alimentare si basa sul Ph degli alimenti e comprende verdura, frutta (anche quella secca), cereali integrali, la prugna umeboshi, un’albicocca che viene fatta fermentare avvolta nelle foglie di miso. Ampio spazio poi alle alghe: kombu, spirulina e wakame. Sono contemplati l’olio, semi di lino, succo di aloe, borragine ed erba cipollina, spezie come curcuma e zenzero, germogli e kuzu.

I più attenti avranno notato che in tv Barbara ha parlato anche di un altro suo piccolo ‘segreto’ al riguardo: prende ogni giorno degli integratori in gocce. A Repubblica ha detto: “Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale”.

E voi avete mai provato la dieta alcalina?