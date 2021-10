Elisabetta Gregoraci vola a Dubai: hotel da sogno, sapete quanto costa una notte lì?

Bellissima sotto il sole di Dubai: Elisabetta Gregoraci è volata lì con Nathan, sapete quanto costa l’hotel in cui alloggia?

Sorridente, rilassata e al massimo della forma: appare così Elisabetta Gregoraci negli scatti pubblicati in queste ore sul suo profilo Instagram. La bella conduttrice di Battiti Live si trova negli Emirati Arabi con suo figlio Nathan e sta alloggiando in un magnifico hotel di Dubai.

Non è certo la prima volta che l’ex moglie di Flavio Briatore si concede una vacanza di lusso nell’ambita meta araba e anche stavolta è riuscita a lasciare a bocca aperta i follower. Nelle foto postate sul popolare social network la vediamo in bikini sulla spiaggia mentre mangia pokè e possiamo ammirare il fantastico hotel nel quale ha scelto di soggiornare.

Piscina immensa, palme gigantesche e quasi 30° di temperatura: cosa chiedere di più? Ci siamo divertiti a curiosare sull’albergo a 5 stelle che la ospita per scoprire più o meno il costo di una notte in quella struttura, ecco cosa abbiamo scoperto.

Vacanze super lusso a Dubai per Elisabetta Gregoraci: il prezzo dell’hotel è da non credere

Il mega resort in questione taggato dall’ex gieffina è il Mandarin Oriental Jumeira, situato nel quartiere di Jumeirah, a 250 m dal Mercato Mall. Dotato di ben 5 piscine all’aperto, un ristorante portoghese, una steakhouse giapponese, una sala fitness, spa e tanto altro, è un vero Paradiso per chi vuole godersi il massimo del relax e del comfort.

Prendendo in considerazione la suite più costosa (con due letti, balconi, bagno turco e ampia vista sul mare) il prezzo medio di una notte per due persone in giorni non festivi arriva ai 23000 DAE che in euro sarebbero più di 5000 euro.

Una suite di livello leggermente inferiore con vista sul mare e balcone privato, invece, può costare sui 7050 DAE, vale a dire intorno ai 1500 euro per due persone a notte.

Una vera meraviglia, non c’è dubbio!