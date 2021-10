Chiara Giordano dopo Raoul Bova ritrova l’amore: chi è il fortunato e la differenza di età

Chiara Giordano dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova ha ritrovato l’amore: chi è il fortunato.

E’ stato un duro periodo per Chiara Giordano, dopo la fine del matrimonio con Raoul Bova. Gli anni di dolore sono stati tanti, ma oggi, è più felice che mai, e soprattutto molto innamorata. Sui social, mostra tutta la gioia che sembra circondarla.

Balla, ride, si diverte, e non manca l’amore. Perchè sì, ha ritrovato l’amore ed è serena quanto mai in questi anni. In una lunga intervista a Il Corriere della sera, si è raccontata e ha parlato per la prima volta della rottura del matrimonio con Raoul Bova. Ma chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore a Chiara? Scopriamolo insieme.

Chiara Giordano dopo Raoul Bova ha ritrovato l’amore: chi è il fortunato e gli anni di differenza

Sui social, Chiara Giordano si mostra felice e spensierata. Dopo il dolore per la fine del matrimonio con Raoul Bova, sta vivendo un momento magico. In una lunga intervista a Il Corriere della sera, ha parlato del matrimonio finito con l’attore e molto altro.

A quanto pare, è un periodo pieno di novità per la Giordano. Come da lei raccontato, per arrivare al punto di oggi, è stato un viaggio di dolore. E’ iniziato con la fine del matrimonio, Chiara si è rinchiusa in se stessa, ma ha poi deciso di ascoltarsi e così si è iscritta ad un corso di ballo, passione che ha fin da piccola. Ha rispolverato la laurea in veterinaria, che aveva chiuso nel cassetto anni prima. Oggi è diventata la Dottoressa Giordy, in un nuovo progetto, che parte con la seconda serie su Tim Vision il 3 novembre. In questo progetto ha messo insieme gli studi da veterinaria e il lavoro da produttrice. Ma oltre al lato professionale, la Giordano vive un momento magico in amore. Ma chi è il fortunato che ha fatto battere il suo cuore?

Si chiama Andrea Evangelista ed è un ballerino e coreografo. Come da lei raccontato, si sono conosciuti nel mondo delle gare di ballo. A quanto pare, il compagno è più giovane di 15 anni. Ma come si legge, questa differenza di età non è affatto un problema: “La differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente”.