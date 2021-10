In Harry Potter ha interpretato Petunia Dursley: l’attrice oggi si mostra così, stenterete a riconoscerla.

La saga di Harry Potter ha appassionato grandi e piccini. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta dalla famosa scrittrice Joanne Rowling. Il protagonista è ovviamente Harry Potter. Un giovane mago che, scopre di esserlo, soltanto all’arrivo di Hagrid.

Prima ancora, nonostante, si renda conto di possedere dei strani ‘poteri’, non ne è a conoscenza. I suoi genitori sono morti per mano del signore oscuro, Lord Voldemort. Per questo, viene affidato ai suoi zii, i Dursley, che gli nascondono la verità. Zia Petunia è la sorella della madre di Harry. Mostra un atteggiamento staccato e freddo, per pura gelosia e invidia. Abbiamo visto questo personaggio in tale veste, ma avete mai visto l’attrice lontano dal set? E soprattutto com’è oggi?

E’ Petunia Dursley in Harry Potter: vedere l’attrice oggi vi lascerà senza parole

Harry Potter è il Prescelto della famosa saga, protagonista insieme ad Hermione Granger e Ron Weasley. Saranno loro tre, e ovviamente, soprattutto, Harry, a battere il tanto temuto Lord Voldemort.

Il giovane maghetto dalla cicatrice sulla fronte, vive insieme ai suoi zii, la famiglia Dursley. I suoi genitori sono stati uccisi, quando era solo un bambino, dal signore oscuro. Zia Petunia, nella saga, è la sorella di Lily, la madre di Harry. Non dirà tutta la verità al ragazzo, fino a quando, non sarà proprio lui e le circostanze, a scoprirlo. Abbiamo visto, dall’inizio alla fine, Petunia così, ma avete mai visto l’attrice lontano dal set? Sapete com’è oggi, a distanza di anni?

Questo uno scatto della famosa star di Harry Potter. Fiona Shaw ha interpretato in Harry Potter, Petunia Evans, sposata con Vernon Dursley. Oggi, l’attrice si mostra così. Ovviamente, rispetto al suo personaggio, appare molto diversa, con un aspetto completamente differente. Fiona è un’attrice nota, da noi, per il ruolo di Petunia, ma la sua carriera è immensa. Tanti i personaggi interpretati, al cinema e in televisione.