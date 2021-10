Simona Cavallari, volto di numerose fiction: ricordate dove abbiamo visto l’attrice?

Il Talento non manca alla bellissima Simona Cavallari: ricordate dove abbiamo visto l’attrice?

Oggi, sabato 30 ottobre e domenica 31, a Verissimo ci saranno tantissimi ospiti. Silvia Toffanin avrà il piacere di intervistare amati personaggi del mondo dello spettacolo. Ogni puntata è sempre animata da grandi emozioni, sorrisi, e non mancano mai le risate.

Come svelato dal profilo ufficiale del seguitissimo programma, ci sarà anche l’attrice Simona Cavallari che, a quanto pare, presto, rivedremo in tv. Ma ricordate dove l’abbiamo vista? E’ stata il volto di numerose fiction.

Simona Cavallari, volto di tantissime fiction: ricordate dove l’abbiamo vista

Verissimo è pronto ad emozionarci con nuove incredibili interviste. Silvia Toffanin, avrà in studio, grandi ospiti. Artisti che conosciamo benissimo. La conduttrice, a quanto pare, avrà il piacere di intervistare Simona Cavallari. Ma ricordate dove abbiamo visto l’attrice? Impossibile dimenticarla, perchè è stata il volto di numerose fiction.

Classe 1971, l’attrice ha esordito in tv, quando era giovanissima, nel film Colomba. Pochi anni dopo, esattamente nel 1985, c’è stato il suo debutto cinematografico, come protagonista, nel film Pizza Connecticum. Ha recitato nella serie televisiva, La piovra, Il Sogno della Farfalla, Angelo Nero, Amor nello specchio. Nel 2000, la vediamo nella miniserie tv Sospetti. Pochi anni dopo, la Cavallari ha lavorato in fiction di successo, come La caccia, I Figli strappati, La Buona battaglia-Don Pietro Pappagallo.

L’attrice riscontra un successo incredibile nella serie Il Capo dei capi, e grazie al ruolo di Claudia Mares, nella famosa serie Squadra Antimafia-Palermo Oggi, dove recita al fianco di Giulia Michelini. Questi sono solo alcuni dei successi in cui è stata presente. Ma a quanto pare, presto, avremo il piacere di rivederla, in un nuovo progetto. Si apprende che sarà la protagonista di una nuova serie tv ‘Storia di una famiglia perbene’. Ma non è finita qui, perchè, sembrerebbe che, Simona Cavallari, sia tra le protagoniste anche della serie Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi. Che dire, noi non vediamo l’ora di vederla nuovamente sullo schermo!

Simona Cavallari, Vita Privata

L’attrice ha avuto una relazione con il cantautore Daniele Silvestri, da cui ha avuto due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon. Nel novembre 2011 è nato il suo terzo figlio, Levon Axel, avuto dal compagno Roberto Libertini. La coppia si è separata pochi anni dopo. Da qualche anno ha ritrovato l’amore al fianco di Giovannino Glorio.