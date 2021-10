Emma Craythorne è la dottoressa de La clinica della pelle, vedere un angolo della sua casa vi lascerà senza fiato: che meraviglia!

È, senza alcun dubbio, lei la regina indiscussa del programma La Clinica della Pelle. In onda ogni Domenica in seconda serata, la trasmissione che racconta le avventure di persone con problematiche legate alla loro pelle, è uno dei quei programmi che ti cattura sin dall’inizio. E che, dopo aver visto il primo episodio, non vorresti mai che finisse la serata.

In ‘diretta’ dal suo studio a Londra, la dottoressa Emma Craythorne accoglie tutti i suoi pazienti. E, dopo una prima visita di controllo, decide il da farsi. In tantissimi casi, ad esempio, l’abbiamo vista subito in ‘azione’. O in altri casi, invece, abbiamo appreso la sua decisione di raccomandare i suoi pazienti a dei chirurgi appositi. In attesa, però, di scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova puntata, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lei? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo detto che Emma Craythorne è nata in Irlanda del Nord. Anche se, a causa del suo lavoro a Londra, è costretta a fare avanti e indietro. A proposito, avete mai visto la sua casa?

La casa della dottoressa Emma Craythorne de La Clinica della Pelle è incredibile: angolo spettacolare

Siamo abituati a vederla tra le stanze de La Clinica della Pelle sempre splendida e super professionale, ma com’è Emma Craythorne appena spente le telecamere? Abbiamo pochissime notizie in merito. Una cosa, però, è indubbia: è una mamma amorevole! Madre di tre bambini, la dermatologa, una volta chiuso il suo studio, ritorna a casa. E si gode la sua famiglia. A tal proposito, voi avete mai visto dove vive?

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che mostra un angolo della casa della dottoressa Craythorne! Volete vederlo? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, resterete meravigliati dall’eleganza che traspare!

Decorata con l’albero di Natale ed alcune luci davvero splendenti, il soggiorno della casa della dottoressa Craythorne si mostra come un luogo piuttosto elegante e raffinato. D’altra parte, non potevamo aspettarci nulla di diverso da lei. Siete d’accordo?