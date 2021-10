Diletta Leotta, Can Yaman appartiene al passato: chi sarebbe il nuovo fidanzato

Can Yaman appartiene al passato, la conduttrice Diletta Leotta avrebbe un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Dopo la fine della storia d’amore con l’attore turco, la giornalista e conduttrice di Dazn avrebbe già voltato pagina. La Leotta starebbe infatti frequentando un’altra persona. In questo articolo vi sveliamo la sua identità.

Diletta Leotta, chi è il nuovo fidanzato dopo Can Yaman

La Leotta è una delle conduttrici più affascinanti della televisione italiana. Con la sua bellezza ha fatto girare la testa a molti uomini ed è ovviamente uno dei sogni proibiti degli italiani. Ha iniziato a lavorare come giornalista e conduttrice a Sky, conducendo il programma sulla serie cadetta. Di recente, invece, si è accasata a Dazn, divenendo il volto principale della nuova rete.

Per quanto riguarda la sua vita privata, all’inizio della sua carriera la Leotta era fidanzata con Matteo Mammì, conosciuto dietro le quinte di Sky. Dopo la fine della relazione amorosa con Mammì, Diletta è stata fidanzata prima con il pugile Daniele Scardina e poi con l’attore turco Can Yaman. Con quest’ultimo sembrava addirittura pronta a convolare a nozze, ma da un giorno all’altro la storia d’amore è terminata.

Adesso pare che la Leotta abbia già voltato pagina. Dopo la fine della storia d’amore con l’attore turco, infatti, la giornalista e conduttrice starebbe frequentando un altro uomo, come riporta il portale Dagospia. Pare che il nuovo compagno della Leotta sia il modello Giacomo Cavalli. I due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. Pare inoltre abbiano trascorso un weekend ad Ibiza.

Giacomo Cavalli ha ventotto anni, due in meno rispetto alla Leotta, ed è nato a Brescia. È laureato in Economia e Gestione Aziendale, ma lavora nel mondo della moda. Ha iniziato quasi per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. Giacomo è figlio del velista Beppe Cavalli, uno dei migliori nel suo sport. Beppe ha cercato di trasmettere la stessa passione al figlio, ma con scarso successo. La carriera di Giacomo nella vela, infatti, è stata assai breve.