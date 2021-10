Michelle Hunziker, confessione a sorpresa: succede prima di ogni diretta, incredibile!

La conduttrice Michelle Hunziker si lascia andare ad una confessione a sorpresa, succede prima di ogni diretta: ecco le sue parole

Prima di ogni diretta, alla Hunziker succede qualcosa si sgradevole. Siete curiosi di sapere che cosa? Continuate a leggere l’artico, nel quale vi riporteremo le parole pronunciate in un’intervista dalla famosa conduttrice televisiva.

Michelle Hunziker, confessione a sorpresa: le sue parole

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonchè una delle più amate dal pubblico. La Hunziker è nata a Sorengo, in Svizzera, ma ha trovato successo nel nostro paese, trasferendosi nel 1994 all’età di 17 anni. Ha iniziato la sua carriera in Italia come modella, prima di diventare un’attrice e soprattutto conduttrice di successo.

In Italia ha trovato anche l’amore. Nell’estate del 1995, infatti, ha conosciuto durante un concerto a Milano il cantante Eros Ramazzotti, divenuto poi suo marito il 24 aprile 1998. I due hanno avuto anche una figlia, Aurora Sophie, nata il 5 dicembre 1996.

Prima di Eros, la Hunziker aveva avuto un flirt con Marco Predolin, mentre attualmente è legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi.

La Hunziker sta per tornare in onda con All together now, programma televisivo in onda in prima serata su Canale 5. La conduttrice ha presentato il programma in un’intervista rilasciata al Corriere. Proprio in questa intervista si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa. La Hunziker ha raccontato cosa succede prima di ogni diretta.

Nonostante abbia alle spalle una carriera costellata di successi e di conseguenza abbia un grande bagaglio di esperienza, la Hunziker ha rivelato di soffrire d’ansia. Prima di ogni diretta, infatti, le manca la salivazione. Fortunatamente la conduttrice svizzera riesce sempre a rimediare e ad essere impeccabile in puntata.

Michelle è uno dei pilastri della rete del Biscione, per la quale conduce il tg satirico “Striscia la Notizia” e appunto il talent show “All together now”. Il programma è giunto alla quarta edizione e negli anni passati ha ottenuto un gran successo sulle reti Mediaset. Proprio per questo motivo, i vertici della rete del Biscione hanno deciso di confermare sia il programma, sia la conduttrice che il cast.