Emma Marrone ha conquistato il pubblico del primo live show con un look da urlo: è lei la ‘femme fatale’ di X Factor, incantevole!

X Factor 2021 è entrato finalmente nel vivo: giovedì 28 ottobre è andato in onda il primo live show di questa nuova edizione del talent!

I quattro giudici hanno presentato i loro talenti sul palco: 12 concorrenti hanno emozionato il pubblico con le loro esibizioni. A conquistare tutti, anche il look dell’unico giudice donna di questa edizione. Emma Marrone con la sua bellezza, la sua forte personalità ed il suo stile ha lasciato, decisamente, il segno! Si è presentata per la prima serata in diretta con un abito da vera femme fatale.

Emma Marrone ‘femme fatale’ di X Factor 2021: ‘prende il volo’ in un look total black

Emma Marrone conquista il pubblico di X Factor 2021! Il giudice del talent show di Sky Uno, dopo aver sfoggiato una camicia azzurra a righe negli Home Visit, andati in onda lo scorso giovedì sera, ha scelto un look extra rock, extra sexy!

Ha conquistato il titolo di femme fatale di X Factor 2021 con un abito Gucci della collezione Aria, ideata da Alessandro Michele. Emma prende il volo con maniche di piume ed un tubino di pizzo: la scollatura in evidenza ha esaltato la sensualità. A completare il look, un paio di decolletè alti neri ed un collier super elegante, sempre firmato Gucci.

Un mix di rock e poesia, punk e neoclassico: Emma nella prima puntata del live show di X Factor era davvero sensazionale.

La celebre cantante e giudice di X Factor si è resa, inoltre, protagonista di un commento al veleno contro la bocciatura del DDL Zan. Emma e Mika hanno commentato le immagini giunte dal Senato nel giorno in cui è stato bocciato il decreto di legge Zan. “Una bruttissima pagina della storia del nostro paese” sono state le parole della Marrone.