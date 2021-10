Nel Muro Umano del game show musicale All Together Now, pronto per una nuova edizione, ci saranno anche due ex di Saranno Famosi! Il magnifico annuncio.

Parte con una nuova edizione il celebre game show musicale condotto da Michelle Hunziker, All Together Now! Questa sera di domenica 31 ottobre andrà in onda la prima puntata!

Confermati i giudici della scorsa edizione, J Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, 14 concorrenti si sfideranno nel corso delle puntate per conquistare il premio finale e la possibilità di realizzare una cover con Radio 101. I quattro giudici dovranno valutare le esibizioni dei talenti che canteranno di fronte il Muro Umano, composto da 100 personaggi famosi. Tra cantanti, volti noti nel mondo dello spettacolo e della musica, ci saranno anche loro. Si tratta di una sorpresa per i telespettatori italiani e per i nostalgici della prima edizione di Amici di Maria De Filippi!

All Together Now, nel ‘Muro Umano’ ai due ex di Saranno Famosi: magnifico annuncio

La prima edizione di Amici di Maria de Filippi, ai tempi Saranno Famosi, ha visto artisti che hanno lasciato il segno! I fan del talent show possono gioire: stasera, alcuni dei primissimi allievi della scuola più famosa d’Italia, torneranno in tv!

Miriam Della Guardia e Andrea Cardillo faranno parte dei 100 personaggi del Muro Umano di All Together Now! Li ricordate vero, ad Amici? Lei ballerina, lui cantante e musicista: attraverso i loro canali social hanno lanciato la novità!

Di tempo ne è passato per i concorrenti di Saranno Famosi, eppure la loro passione non è affatto cambiata! Miriam ha proseguito la sua carriera da ballerina, così come Andrea non ha mai lasciato la sua chitarra ed il mondo della musica!

