Vedere questa vecchia foto di Francesca Tocca vi lascerà senza parole: com’era qualche anno fa.

Francesca Tocca è nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi, da molti anni. Ogni volta che balla, è una sorpresa e un crescendo di emozioni. Talento e bellezza non le mancano.

Proprio nelle ultime settimane, durante la puntata della domenica pomeriggio, è stata al centro dell’attenzione per un particolare motivo. La ballerina di latino americano, sappiamo, si è sposata con Raimondo Todaro, attuale maestro di ballo proprio nel talent. Ma due anni fa, le loro strade si sono separate. Ma a quanto pare, come abbiamo visto, sono tornati insieme. Durante la puntata, sono intervenuti in studio Pio e Amedeo. Il duo comico ha chiesto di togliere i dubbi sulle tante voci di un possibile ritorno di fiamma. E così, Todaro e Francesca si sono baciati. Oggi, la professionista si mostra così, ma sui social, abbiamo recuperato una foto di qualche anno fa: ecco com’era.

Francesca Tocca, com’era qualche anno fa: spunta una vecchia foto

Come abbiamo già detto, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono di nuovo una coppia. Quest’anno, si sono ritrovati a lavorare insieme proprio ad Amici. Ed è proprio qui che, circa due settimane fa, Pio e Amedeo, intervenuti in studio, hanno fatto sì che succedesse. Di cosa parliamo? I due si sono dati un bacio e hanno confermato la loro unione. Francesca è ormai da anni nel corpo di ballo dei professionisti. Il maestro di danze latine è, invece, entrato a far parte del talent solo da questa edizione, lasciando Ballando con le stelle.

La professionista oltre ad avere un talento ben evidente ogni volta che balla, possiede una bellezza fuori dal comune. Ma com’era qualche anno fa? Sul suo canale social, abbiamo ritrovato un vecchio scatto.

L’immagine non è molto vecchia, risale al 2016. Osservando con una certa attenzione ed è difficile non porla, perchè Francesca è bellissima, cosa notiamo? Il dettaglio che non sfugge è che la ballerina non è affatto cambiata. Non ha stravolto il suo look e non ci sono differenze. E’ di una bellezza fuori dal comune!