Al Bano è furioso, “La mia coscienza è pulita”: cos’è successo al cantante

Al Bano è furioso: “La mia conoscenza è pulita”, in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo al cantante di Cellino San Marco

Rabbia e sconforto per il noto cantautore. L’ex marito di Romina Power si è sfogato nello studio di Citofonare Rai 2: “La mia coscienza è pulita“. Con chi ce l’ha il cantante? Di seguito vi spieghiamo cos’è successo, riportandovi le parole del cantautore.

Al Bano furioso: le sue parole

Al Bano è uno dei cantanti più amati nella storia della musica italiana. La sua musica ha unito intere generazioni e la sua carriera è costellata di successi. Il cantante originario di Cellino San Marco non è famoso solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Di recente si è messo alla prova partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci. Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1, però, Al Bano ha comunicato una terribile decisione. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha dichiarato di voler abbandonare il gioco.

La sua decisione ha spiazzato il pubblico, oltre che gli addetti ai lavori, ma è stata dettata da un motivo assai preciso. La sua partner, la russa Oxana Lebedev, è infortunata e da circa tre settimane sta ballando con un tutore al piede. Il cantautore ha deciso così di porre fine alla sua avventura. La conduttrice, però, ha spiegato che Al Bano potrà ripresentarsi tra qualche settimana, quando ci sarà il ripescaggio tra gli eliminati e i ritirati.

La decisione di Al Bano, però, ha generato tantissime polemiche. Molti, infatti, hanno pensato che il cantante abbia deciso di lasciare il programma perchè impegnato altrove. Al Bano ha deciso così di rompere il silenzio, intervenendo nella trasmissione Citofonare Rai 2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Al Bano era assai furioso e si è rivolto direttamente al pubblico del web: “Sappiate che io ho un impegno solo il giorno 5 a Santiago di Compostela e il 6 potevo stare qua come ho fatto altre volte“. Il cantante di Cellino San Marco ha poi spiegato quali sono le ragioni del suo addio: “Io non lascio per ragioni che voi state millantando. Io lascio per una ragione precisa che ho ben spiegato e lo farei mille volte perché io sono per l’umanità. La mia coscienza è strapulita“.