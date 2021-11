La giovane conduttrice Rai è finita in ospedale: ha la malaria, che dramma

La giovane conduttrice della Rai è finita in ospedale, ha contratto la malaria in Africa: un vero e proprio dramma per lei

Una terribile notizia sconvolge il mondo della televisione italiana. La giovane conduttrice è finita in ospedale dopo aver contratto la malaria. La donna era in Africa per un viaggio istituzionale quando ha scoperto di aver contratto la terribile malattia. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui suoi canali social.

La conduttrice Rai in ospedale con la malaria

La giovane conduttrice della Rai è finita in ospedale dopo aver contratto la malaria. La ragazza era in Camerun ospite dell’ambasciatore italiano. La conduttrice è stata punta da una zanzara ed ha contratto la terribile malattia. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui suoi canali social.

“Ho la malaria. Mi è stata diagnostica due giorni fa. Sono stata punta dalla zanzara del genere anopheles. Non è per nulla una passeggiata, questa malattia mi ha messa a dura prova“, ha dichiarato su Instagram pubblicando alcune foto dall’ospedale. Il post ha ovviamente preoccupato i suoi fan, ma le sue parole sono state assai rassicuranti.

La conduttrice ha poi spiegato quali sintomi ha avvertito: “Ho avuto la febbre a 40 per diversi giorni, oltre a dolori a tutto il corpo”. Nonostante ciò, la giovane non ha mai perso il sorriso: “Rimane comunque che oggi sono qui sorridente: sono una leonessa e non mi lascerò troppo affaticare da una zanzara”.

Volete sapere di chi stiamo parlando? La giovane conduttrice che ha contratto la malaria è Danielle Madam, campionessa di lancio del peso e conduttrice di “Notti Europee” su Rai 1. L’atleta era in Camerun, suo paese d’origine, per un viaggio istituzionale: Danielle è stata infatti invitata dall’ambasciatore italiano in Camerun. La campionessa è stata punta da una zanzara e dopo aver avvertito i primi sintomi, quali febbre e dolori, Danielle ha scoperto di aver contratto la malaria. L’atleta è stata così ricoverata in ospedale per ricevere le cure del caso.

La giovane conduttrice ha così comunicato la notizia sui social, pubblicando alcune foto dal suo letto d’ospedale. La campionessa italiana non ha mai perso il sorriso e sta affrontando questa terribile malattia mostrando una tenacia invidiabile. Le auguriamo ovviamente una pronta guarigione ed un presto ritorno in Italia.