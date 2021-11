A soli 11 anni, ha vestito i panni del bambino de ‘Il sesto senso’, lo ricordate? Oggi ha ben 33, ma l’avete visto? È impressionante!

Dopo L’esorcista e Shining, non possiamo fare a meno di parlarvi anche di lui: ‘Il sesto senso’. Con protagonista indiscusso Bruce Willis ed altri straordinari attori, la pellicola ha riscosso un successo superlativo. Tanto che ancora adesso viene considerato come un vero e proprio cult del cinema internazionale!

Se si parla di straordinarietà degli attori presenti all’interno del film, non possiamo non fare riferimento a lui: il bambino! Appena undicenne, il giovanissimo attore ha saputo impressionare tutti gli spettatori proprio per la sua incredibile bravura. Anche perché, diciamoci la verità, interpretare quel ruolo non deve essere stato affatto una passeggiata. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventato oggi il giovanissimo interprete? Sono trascorsi esattamente 22 dall’uscita del film in tutte le sale cinematografiche, ma com’è diventato oggi il buon Haley Joel Osment? L’abbiamo rintracciato su Instagram. E, vi assicuriamo, resterete davvero impressionante quando scoprirete com’è oggi.

È stato il bambino de Il sesto senso: eccolo oggi a 33 anni, è clamoroso!

A vestire i panni del piccolo Cole, bambino di appena nove che aveva la possibilità di vedere le anime delle persone defunte e di, addirittura, parlarci, è stato proprio lui: Haley Joel Osment!

Quando ha vestito i panni di Cole, Haley Joel Osment aveva soltanto 11 anni, eppure la sua carriera era già ricca di esperienze lavorative davvero impressionante. Da protagonista di alcuni spot pubblicitari fino ad attore in diverse serie televisivo, il piccolo Haley cavalca l’onda del successo nel 1999. Quando, appunto, veste i panni di Cole nel film ‘Il sesto senso’. È proprio da quel preciso momento, infatti, che l’attore conquista tutti. E da vita ad una carriera davvero incredibile. Cosa sappiamo,però, adesso su di lui? Ed, in particolare, siete curiosi di sapere com’è diventato? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che oggi il buon Haley abbia ben 33 anni, ma com’è? Guardate un po’ qui:

Insomma, davvero impressionan! Ad oggi Haley è un uomo a tutti gli effetti, eppure è sempre identico al piccolo Cole.