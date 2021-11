L’ex concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di mostrare la sua gioia per la dolcissima notizia: sarà nonna per la prima volta.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip del 2018 diventerà nonna. “Sarai una nonna meravigliosa”, arriva la dolcissima risposta della futura nuora dell’ex concorrente del GF Vip.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, format attualmente condotto da Alfonso Signorini, che ha visto la luce a partire dal 2016, con la prima conduzione di Ilary Blasi, ci fa conoscere i personaggi di spicco del nostro paese. Ed è proprio il caso della protagonista di questo nostro articolo: l’ex amatissima concorrente sta per diventare nonna per la prima volta.

Una grande ed emozionante attesa per tutta la famiglia. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci penseremo immediatamente! In seguito, vi diremo tutto sul lieto annuncio.

L’ex concorrente del GF Vip diventerà nonna: “Che bello”

Una donna piena di grinta ed eleganza, conosciuta grazie al suo lavoro di attrice e regista, che le ha fatto conquistare l’ambitissimo David di Donatello nel 1982. L’abbiamo poi ritrovata nella casa più spiata d’Italia nel 2018, dove ha dato prova di essere una donna tutta d’un pezzo e che ha creato molte dinamiche, suscitando non poche reazioni tra i concorrenti e non solo. Si tratta dell’attrice Eleonora Giorgi, sex symbol degli anni Settanta e madre di Paolo Ciavarro, anche lui volto noto del reality Grande Fratello Vip.

Galeotta fu la casa del GF Vip poiché il figlio di Eleonora Giorgi, Paolo, durante la sua partecipazione poco meno di due anni fa, ha incontrato quella che poi sarà la futura madre di suo figlio. Da quel momento, i due piccioncini non si sono mai più lasciati. E, a breve, diventeranno genitori del loro primo figlio.

Alla notizia del nascituro, Eleonora Giorgi non si è affatto contenuta e ha dimostrato la sua felicità per l’arrivo del nipote su Instagram, sotto la foto della felice coppia: “Pare diventerò nonna, che bello”. Non tarda ad arrivare la dolce risposta della futura mamma Clizia, che rassicura la Giorgi: “Sarai una nonna fantastica”.