La puntata del GF Vip di Lunedì 1 Novembre ci sarà? In molti se lo stanno chiedendo in queste ultime ore: cosa abbiamo scoperto.

È iniziato una nuova settimana ed un nuovo mese, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà stasera in Tv. Oggi, infatti, è Lunedì e, come consueto, dovrebbe andare in onda una nuova puntata del GF Vip. Ma cosa accadrà?

Davvero incredibile la puntata del GF Vip di Venerdì 29 Ottobre, vero? A partire dallo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge fino al confronto tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, il quattordicesimo appuntamento del famosissimo reality di Canale 5 ha saputo regalare, come consueto, una puntata piuttosto fenomenale. Quello che, però, adesso ci chiediamo: cosa accadrà stasera? Appurato che oggi è 1 Novembre e, come sappiamo, è un giorno di Festa, siete curiosi di sapere se Alfonso Signorini farà compagnia il suo pubblico? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche perché siamo certi che, in queste ultime ore, sono davvero tantissime le persone che si stanno ponendo questa domanda. Scopriamo insieme ogni cosa.

Si farà stasera, Lunedì 1 Novembre, la puntata del GF Vip?

Davvero travolgente questa sesta edizione del GF Vip, vero? A partire dal cast scelto, ricco di personalità incredibili e caratteri piuttosto particolari, fino alle due opinioniste, il famosissimo reality di Canale 5 continua a macinare ascolti e record e, soprattutto, a confermarsi una vera e propria conferma per il palinsesto.

Siete curiosi anche voi di sapere cosa accadrà stasera e, soprattutto, se il GF vip sarà in onda? Dal momento che oggi è 1 Novembre e, quindi, un giorno festivo, sono davvero tantissimi i programmi che hanno deciso di prendersi un giorno di stop e di sospendere momentaneamente la programmazione, lo stesso è anche per il GF Vip? Ebbene: assolutamente no! A partire dalle ore 21:45, il simpaticissimo Alfonso Signorini sarà al timone del quindicesimo appuntamento. Davvero incredibile, vero? Tra qualche ora, quindi, andrà in onda una nuova puntata. E siamo certi anche questa, così come tutte le altre, sarà davvero incredibile.

Ve lo sareste mai immaginati? Questo sottolinea solo una cosa: quanto Alfonso Signorini e il suo staff siano davvero inarrestabili!