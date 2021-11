Prima del Gf Vip Jessica ha partecipato ad un altro famoso programma, ed è proprio lì che è divenuta nota.

Anche questa sera, lunedì 1 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è accompagnato, in questa nuova edizione, da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste hanno personalità molto forti e sicuramente tanto diverse fra di loro.

Questo, porta a pensieri molto differenti. La nuova puntata sta per cominciare. Abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti, vivendoli a pieno, 24 ore su 24. Spesso, abbiamo ritrovato al centro della nostra attenzione, le sorelle Hailé Selassié. Sono tre principesse e sono molto diverse. Jessica è la prima delle sorelle, ha circa 26 anni, ed è molto protettiva nei confronti di Lulù e di Clarissa. La giovane, però, non è la prima volta che partecipa ad un famoso programma. Sapete dove è stata concorrente?

Leggi anche Gf Vip, arriva un messaggio misterioso in casa: concorrenti spiazzati

GF Vip, Jessica ha partecipato ad un altro famoso programma: ecco quale

Siamo entrati nel vivo del gioco. Il Grande Fratello Vip è partito da oltre un mese. I concorrenti hanno personalità molto differenti e spesso, sono in contrasto tra di loro. Vivere sotto lo stesso tetto, con persone che non si conoscono affatto, risulta davvero difficile.

Leggi anche GF Vip, l’inaspettato gesto di Manuel per Lulù: è successo durante la diretta, al pubblico non è sfuggito

Tra le protagoniste di questa nuova edizione, ci sono sicuramente le principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Sono in gioco come concorrente unico. Lulù è quella che ha maggiormente catturato l’attenzione, per un particolare motivo. La giovane ha stretto un legame speciale con Manuel Bortuzzo. Anche se, ci sono, spesso, alti e bassi. La più grande delle tre sorelle è Jessica, ha 26 anni. La concorrente, in realtà, ha già partecipato ad un altro famoso programma: sapete quale?

La più grande delle principesse etiopi è stata concorrente di Riccanza 2, reality show in onda su Mtv. Ed è proprio qui che ha mostrato di vivere nel lusso più sfrenato, tanto da raccontare, di non aver mai preso un mezzo pubblico. Voi, eravate a conoscenza di questo dettaglio?