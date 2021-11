Le puntate di Uomini e donne ed Amici di oggi, Lunedì 1 Novembre, non andranno in onda, ma cosa ci sarà al loro posto? Scopriamolo insieme.

Una vera e propria spiacevolissima notizia, quella che il pubblico di Uomini e Donne ed Amici dovrà leggere in queste righe! Le puntate quotidiane dei due amatissimi programmi di Maria De Filippi proprio oggi, Lunedì 1 Novembre, non andranno in onda!

Se da una parte c’è il GF Vip ed Alfonso Signorini che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, hanno deciso di andare ugualmente in onda nonostante il 1 Novembre e, quindi, un giorno festivo, dall’altra ci sono Uomini e Donne ed Amici che, invece, si fermeranno. Le puntate quotidiane di oggi, infatti, non andranno in onda. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa ci sarà al loro posto? Appurato che alle 14:45 non ci sarà Uomini e Donne e alle 16:15 non ci sarà il daytime di Amici, quali programmi li rimpiazzeranno? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa ci sarà al posto di Uomini e Donne ed Amici oggi, Lunedì 1 Novembre?

Clamoroso cambio di palinsesto per i telespettatori di Mediaset oggi, Lunedì 1 Novembre! Come detto poco fa, infatti, le puntate di Uomini e Donne e di Amici, purtroppo, oggi non andranno regolarmente in onda, ma verranno rimandate di qualche ora. La programmazione, infatti, ritornerà ad essere nuovamente ‘in regola’ già a partire da domani, Martedì 2 Novembre. Quello che, però, senza alcun dubbio vi siete chiesti pure voi è: cosa ci sarà al loro posto?

Nonostante i due amatissimi programmi di Canale 5 siano stato momentaneamente sospesi, Mediaset ha pensato a tutto nei minimi dettaglio per regalare ugualmente un Lunedì pomeriggio davvero indimenticabile. Subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful a partire dalle ore 14:10, ci saranno ben tre puntate della soap opera spagnola ‘Una Vita’. È proprio lei, infatti, che sostituirà gli appuntamenti di oggi di Uomini e Donne ed Amici. Appena terminate le sue puntate, poi, Barbara D’Urso si collegherà in diretta televisiva dallo studio di Cologno Monzese con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque.

Insomma, sarà pur vero che Uomini e Donne ed Amici non andranno in onda, ma la programmazione ci risulta ugualmente perfetta. Cosa ne pensate?