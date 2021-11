L’amatissima concorrente del GF vip si è lasciata andare ad un racconto ‘intimo’ coi suoi coinquilini: “Ho una cartella segreta sullo smartphone”.

Era il 13 Settembre scorso quando Alfonso Signorini, a distanza di qualche mese dalla vittoria di Tommaso Zorzi, si metteva al timone della sesta edizione del GF Vip. Da quel momento, è trascorso poco più di un mese e si può dire a gran voce di essere entrati nel vivo del gioco!

Il GF Vip ha letteralmente preso il volo! A distanza di poco meno di due mesi dal suo inizio, il reality di Canale 5 non perde mai occasione di poter intrattenere il suo adoratissimo pubblico. Tra litigi, amori mai sbocciati, discussioni e spiacevoli incidenti di percorso, l’edizione di quest’anno del GF Vip è davvero sorprendente. E, soprattutto, ricca di colpi di scena. A renderla tale, ovviamente, sono i concorrenti stessi. Chi per un motivo e chi per un altro, infatti, sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. L’ha fatto, ad esempio, anche un’amatissima concorrente. Un po’ di tempo fa, la Vippona si è lasciata andare ad un racconto piuttosto ‘intimo’ con i suoi compagni di viaggio. Cosa ha rivelato? Scopriamolo insieme.

GF Vip, il racconto intimo della concorrente: “Scatto foto e…”, confessione incredibile

È trascorso poco più di un mese dal loro ingresso nella casa del GF Vip e dall’inizio della loro convivenza. È proprio per questo motivo che ciascuno dei concorrenti abbia iniziato ad aprirsi con i propri compagni. Ed abbia iniziato a raccontare qualche cosa in più su di sé. L’ha fatto, ad esempio, anche l’amatissima concorrente. Che, un po’ di tempo di fa, si è lasciata andare ad un racconto intimo.

“Scatto foto e le mostro a mia madre”, sono proprio queste le parole che Lulù Selassié ha rivolto ai suoi compagni di viaggio. Facendo riferimento all’abitudine che ha di scattare foto ai ragazzi in certi momenti. E di conservarle poi sullo smartphone. “Ho una cartella segreta”, ha detto la giovanissima Selassié. Ovviamente, sia chiaro: Lulù non lo fa affatto di nascosto. Piuttosto, come detto dalla diretta interessata, chiede dapprima il permesso ai ragazzi. E poi procede. “Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano”, ha concluso.

Cosa ne pensate di queste sue parole?