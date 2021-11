Spunta l’ultima richiesta di Rossano Rubicondi prima di morire: ecco cosa ha chiesto il personaggio televisivo tragicamente scomparso

Prima di morire, Rubicondi ha lasciato una richiesta importante. Sono stati i genitori ad annunciarlo in diretta televisiva. Fortunatamente tale richiesta è stata adempita. Adesso Rossano potrà riposare in pace.

L’ultima richiesta di Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi si è spento la sera del 29 ottobre a New York all’età di 49 anni a causa di un melanoma cutaneo. È stato un personaggio televisivo, attore, conduttore televisivo e modello. Ha esordito con “The Eighteenth Angel” e “The Golden Bowl”, mentre in Italia è divenuto famoso grazie al reality show de “L’Isola dei Famosi”, dove ha partecipato prima in qualità di concorrente e poi di inviato.

Dopo l’esperienza in Honduras, Rossano ha condotto nel 2009 la trasmissione “Cupido” insieme a Federica Panicucci ed ha recitato nel film “Natale a Beverly Hills”. È divenuto famoso anche grazie alla relazione amorosa con Ivana Trump, ricca imprenditrice. I due si sono convolati a nozze il 12 aprile 2008 e si sono separati l’anno dopo. Nonostante il divorzio, Rossano e Ivana hanno sempre manutenuto un buon rapporto.

Ivana è stata vicina a Rossano fino agli ultimi giorni della sua vita, quando ormai la malattia aveva pregiudicato il suo cammino. Come rivelato dal giornalista Roberto Alessi, la Trump pare abbia annullato alcuni viaggi per stare vicino al suo ex marito.

“Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano” – ha rivelato Alessi – “Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie, mi dicono persone vicinissime a Ivana”.

Prima di morire, pare che Rossano abbia lasciato una richiesta. A rivelarlo sono stati i suoi genitori, Claudio e Rosa Rubicondi, in diretta televisiva. Il personaggio televisivo aveva infatti chiesto di essere cremato. I funerali pare siano stati già celebrati a New York e la Trump ha chiesto ai genitori di tenere per sé la metà delle ceneri. I genitori di Rubicondi hanno accettato la sua richiesta.