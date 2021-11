Scintille in studio! Non sono mancate le prime tensioni tra i due giudici del talent show, nella puntata live del 2021.

Quella andata in onda nei giorni scorsi, diciamoci la verità, è stata una puntata del famosissimo e seguitissimo talent davvero imperdibile. Non sono mancati i colpi di scena, le emozioni e, perché no, anche le prime scintille in studio. Scopriamo insieme cos’è successo.

Chi l’ha detto che bisogna andare sempre d’amore e d’accordo in un contesto lavorativo? Quante volte vi è capitato di nutrire una profonda stima nei confronti del vostro collega, ma di non essere d’accordo con lui su qualche aspetto? Beh, decisamente tantissime volte! Ed è proprio questo quello che è successo in diretta televisiva nel corso della scorsa puntata dell’amatissimo talent. Tra i due giudici, pensate, ci sono state delle vere e proprie scintille! Nulla di grave, sia chiaro. Siete pronti a scoprire ogni cosa però? Ci pensiamo immediatamente!

Scintille in studio tra i due giudici: cos’è successo in diretta

State seguendo anche voi la nuova edizione di X-Factor? Senza alcun dubbio, si! Riconfermati anche quest’anno i giudici Manuel Agnelli, Emma marrone, Hell Raton e Mika, il famosissimo talent di Sky continua a regalare delle emozioni incredibili. E l’ha fatto anche nel corso della scorsa puntata. Durante la quale, però, non sono mancate anche scintille in studio. Scopriamo cos’è successo.

Nel corso della scorsa puntata di X-Factor, due giudici in particolare, durante l’esibizione dei Westfalia, la band di Mika, non si sono trattenuti. Emma Marrone ha commentato l’esibizione della giovane band, complimentandosi, ma ha poi aggiunto che il loro unico difetto è la presentazione che il loro stesso giudice Mika ha fatto prima della loro performance. “Per il resto top”, ha aggiunto. L’iconico cantante britannico dal carattere molto vivace, non si è certo fatto sfuggire questa osservazione, rispondendo che la sua presentazione è alla pari dei suoi commenti.

Niente paura! Il tono della conversazione era scherzoso, dato che i due giudici si stimano molto e sono diventati amici nel corso della loro collaborazione a X Factor. Cosa accadrà ancora tra loro? Non ci resta quindi, che aspettare la prossima puntata di X Factor che andrà in onda il prossimo giovedì, per vedere se voleranno altre scintille tra i due giudici.