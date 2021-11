“Sto pensando di eliminarti”, dura comunicazione ad Amici 21: l’allievo adesso è a rischio

Dura comunicazione nella scuola di “Amici 21”, un allievo adesso è a rischio: “Sto pensando di eliminarti”, ecco di chi si tratta

Tempi duri nella scuola più famosa d’Italia: nella casetta è arrivata una comunicazione assai pesante per un allievo. “Sto pensando di eliminarti“, ha esclamato uno dei professori. Adesso si fa veramente dura per lui. Come avrà reagito a questa comunicazione?

Amici 21, dura comunicazione per un allievo

La ventunesima edizione del talent show “Amici”, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, entra finalmente nel vivo. La corsa verso il serale continua. Gli allievi della scuola ogni settimana preparano le assegnazioni proposte dai professori di canto e di ballo. Ogni domenica, inoltre, va in onda la puntata pomeridiana con avvincenti sfide ed esibizioni.

C’è chi entra, chi esce e chi invece inizia a ritagliarsi un posto per il serale. L’obiettivo primario degli allievi della scuola è raggiungere l’obiettivo più desiderato. Per loro sarebbe un sogno esibirsi al serale di Amici. Chi di loro riuscirà ad arrivarci?

Uno degli allievi della scuola potrebbe di sicuro non arrivare al serale del talent show di Maria De Filippi. Nel daytime andato in onda oggi su Canale 5, infatti, ha ricevuto una dura comunicazione dal suo professore: “Sto pensando di eliminarti“. L’allievo sarebbe dunque a rischio eliminazione. Ma di chi stiamo parlando?

È stato Simone, cantante e allievo di Rudy Zerbi, a ricevere la comunicazione dal suo professore. Zerbi non ha apprezzato l’improvvisazione fatta dal cantante durante la scorsa puntata pomeridiana del talent show. L’esibizione è stata giudicata da Nek, ospite in studio, e Zerbi ha sottolineato di non aver voluto intaccare il suo giudizio.

L’esibizione di Simone, però, non è assolutamente piaciuta a Zerbi, che dopo la puntata di domenica gli ha fatto recapitare una comunicazione molto importante. “Sto pensando di eliminarti“, ha dichiarato il professore. La reazione di Simone ovviamente non è stata positiva. Adesso non sappiamo cosa gli succederà e soprattutto se l’allievo avrà modo di fargli cambiare idea. Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di “Amici”.