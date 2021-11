Michele Bravi e quelle parole per Maria De Filippi: la conduttrice non se l’aspettava

Michele Bravi ha dedicato delle parole molti importanti per Maria De Filippi: la conduttrice non se l’aspettava.

Domenica 31 ottobre è andata in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi. Abbiamo avuto modo di vedere tutte le sfide che erano state richieste nei giorni precedenti. Guido, Christian e Tommaso sono riusciti a riprendere la felpa.

Ma il colpo di scena c’è stato quando Raimondo Todaro ha chiesto una sfida immediata per il suo allievo. Anche Mattia ha ripreso la sua maglia. I cantanti si sono esibiti, portando in studio un brano che per loro, rispecchia il concetto di amore. A giudicarli, c’era Nek, che ha fatto una classifica. Subito dopo, ad esibirsi, è arrivato Michele Bravi. Ma proprio qui, c’è stato un momento molto bello. Il cantante ha rivolto delle parole a Maria De Filippi inaspettate.

Michele Bravi e quelle parole per Maria De Filippi: la conduttrice non se lo sarebbe mai aspettato

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla ventunesima edizione. La classe è stata formata, anche se, come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono state le prime eliminazione, maglie sospese e sostituzioni. La puntata di Domenica 31 ottobre è stata ricca di colpi di scena.

Molte sono state le sfide. Tutti i ragazzi della scuola sono riusciti a recuperare le maglie. Ma c’è stata anche una sfida immediata, quella di Mattia. A richiederla è stata il suo maestro, Raimondo Todaro, che ha fatto una esplicita richiesta a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Sappiamo che, i maestri non possono mandare i propri allievi in sfida. Ma anche Mattia ha vinto. Dopo l’esibizione dei cantanti, giudicata da Nek, è arrivato in studio Michele Bravi. Qui, l’artista ha cantato Cronaca di un tempo incerto e ha poi dedicato delle parole molto belle a Maria De Filippi.

Michele ha detto alla conduttrice che è stata lei la prima persona che l’ha accolto nella musica, dopo tanto tempo. Per lui, tornare ad Amici, è come tornare a casa. Anche nelle sue storie instagram, il cantante ha voluto ringraziare la De Filippi: “‘La geografia del buio’ non esisterebbe senza l’amicizia con Maria… poter chiudere questo disco proprio con la prima persona che mi ha accolto nella musica dopo tanto tempo è un regalo umano bellissimo”.