GF Vip, il gesto shock del concorrente non passa inosservato: ha violato il regolamento?

GF Vip, il gesto shock del concorrente non passa inosservato e il video fa il giro dei social: ha violato il regolamento?

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Nella casa, la tensione sale sempre di più e gli scontri sono ormai all’ordine del giorno. Chi la spunterà? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è un vero e proprio caso che è scoppiato sui social. Un gesto di uno dei concorrenti durante la puntata di lunedì sera non è passato inosservato: per molti, il ‘vippone’ avrebbe violato il regolamento del programma.

La scena è stata registrata ed è diventata virale sui social, in particolare su Twitter. Scopriamo i dettagli di questo episodio che ha fatto molto discutere i telespettatori nelle ultime ore.

GF Vip, il gesto shock del concorrente fa molto discutere: ha violato il regolamento del programma?

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio lui, Alex Belli. L’attore sta facendo parlare molto di sé: prima l’amicizia speciale con Soleil Sorge, poi la lite accesa con quello che fino a pochi giorni fa era un suo amico, Aldo Montano. Ma non è finita qui! Nelle scorse ore, sui social, un gesto di Alex Belli ha fatto parecchio discutere i fan del programma: c’è chi ha sostenuto che il concorrente ha violato il regolamento. Il motivo?

Nel video si vede Alex alzare i piramidali che determinano le nomination: secondo alcuni, il concorrente avrebbe controllato in anticipo il colore, per sceglierne uno rosso e, quindi, fare la nomination non palese. In tanti hanno commentato l’episodio sui social:

Ma è andata davvero così? Nelle ultime ore, sono circolati nuovi video che mostrano che, in realtà, il gesto di Alex è stato compiuto a fine puntata e, quindi, a nomination già fatte! Il caso, quindi, sarebbe risolto. Non ci resta che attendere eventuali news! E voi, state seguendo questa edizione del reality show?