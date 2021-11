GF Vip, “Squallido”: l’attacco ad Alex Belli arriva proprio da lei; le parole dell’ex concorrente non sono passate inosservate.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. E, tra i protagonisti assoluti del reality c’è, senza dubbio, Alex Belli. Negli ultimi giorni, l’attore ha fatto molto discutere i fan del programma per via della troppa vicinanza con Soleil Sorge: semplice amicizia o qualcosa di più? I gieffini non hanno dubbi sul fatto che il loro rapporto sia del tutto amicale, ma c’è chi non la pensa così…

La stessa Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha scritto un messaggio su Instagram dove si è dichiarata delusa dall’attore, che, secondo lei, si è spinto un po’ troppo oltre. Dello stesso avviso è anche un’ex concorrente del GF Vip, che ha commentato l’atteggiamento del concorrente con parole molto dure. Scopriamo i dettagli.

L’ex concorrente del GF Vip attacca Alex Belli: “È stato squallido”, parole inaspettate

“Il fatto che lui abbia voluto smorzare quello che ha fatto con Sophie e Soleil, strusciate, baci e giochetti sotto le lenzuola, a me sembra fuori luogo. Non facciamolo diventare parte della normalità quando sei sposato perché non è così.” Un’opinione chiara, quella dell’ex concorrente del GF Vip, che in diretta con Casa Chi ha espresso la sua opinione sul comportamento.

Di chi parliamo? Della bellissima Ainett Stephens, che è stata eliminata dal GF Vip una settimana fa. La venezuelana ha sottolineato come, se le stesse cose le avesse fatte Delia, sarebbe stata giudicata in maniera più dura. L’ex gieffina ha sottolineato che, dalla lettera, era chiaro che alla Duran desse fastidio il comportamento di Alex, che invece in puntata aveva sostenuto che lui e la moglie avessero un rapporto “aperto.” “Sfido chiunque a vedere il proprio marito in una casa a fare quei giochetti e non essere gelosa. Visto che è stato così squallido mi chiedo è veramente innamorato della sua donna?”

Insomma, parole piuttosto dure, quelle di Ainett nei confronti del suo ex coinquilino. Alex replicherà alle accuse? Non ci resta che attendere le prossime news!