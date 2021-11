Storia di una famiglia perbene, parte la nuova fiction: cast, trama, quante puntate sono e dove è stata girata

Storia di una famiglia per bene, parte la nuova fiction di canale 5: tutto quello che c’è da sapere.

Parte questa sera, la nuova fiction di canale 5 Storia di una famiglia perbene. Giuseppe Zeno, subito dopo la fine di Luce dei tuoi occhi, è pronto a conquistarci con un nuovo personaggio. Al suo fianco, l’attrice Simona Cavallari, volto tanto amato di numerose fiction in passato.

Il racconto di un amore che si sviluppa in più anni è al centro della trama, con protagonisti due giovani, di differente estrazione sociale. Ma quando parte? Quante puntata sono e dove è stata girata? Sono tutte domande che, siamo pronti a rispondervi.

Storia di una famiglia perbene: cast, quante puntate sono, trama, in quali posti è stata girata

Storia di una famiglia per bene parte questa sera, mercoledì 3 novembre. La nuova fiction di canale 5 è pronta a tenere incollati i telespettatori. Giuseppe Zeno, dopo il successo di Luce dei tuoi occhi, approda in questo nuovo avvincente lavoro insieme a Simona Cavallari.

A quanto pare, la fiction andrà in onda ogni mercoledì. Sono quattro le puntate, dove, saranno trasmessi due episodi. Facendo i calcoli, andrà in onda per quattro settimane e quindi il termine previsto di chiusura è per il 24 novembre. Ma chi sono gli attori che formano il cast di questa nuova fiction? Molti sono già noti e amatissimi. A formare il cast ci sono Silvia Rossi, che interpreta la protagonista Maria De Santis, in versione adolescente, mentre, in versione adulta, è interpretata da Federica Torchetti; Andrea Arru è il protagonista Michele Straziota, in versione adolescente, mentre la sua versione adulta è interpretata da Carmine Buschini; Giuseppe Zeno e Simona Cavallari sono marito e moglie, genitori di Maria, e interpretano rispettivamente Antonio de Santis e Teresa De Santis. A rivestire i panni del padre di Michele, Don Nicola Straziota, è Vanni Bramati, ed è un trafficante.

Ma Storia di una famiglia perbene di cosa parla? La fiction è ambientata a Bari, tra il 1985 ed il 1992. Al centro della trama, Maria De Santis e Michele Straziota, due giovani che provengono da due famiglie molto differenti. Nella famiglia di Maria troviamo i due fratelli, e i genitori, Antonio e Teresa. La madre della ragazza, per anni, ha subito la prepotenza del marito, e anche i figli. Michele, invece, è figlio di Don Nicola Straziota, un trafficante temuto da tutti. Il giovane Straziota, scappa, perchè non vuole seguire le orme di suo padre. Ma non fugge da solo, anche Maria lo segue, perchè è innamorata di lui. Ad un certo punto, però, i due ragazzi si separano, e si ritroveranno negli anni novanta, a Bari. Ma cosa succederà? Lo scopriremo solo seguendo la fiction ogni mercoledì in prima serata.

Dove è stata girata la fiction? Chi è il regista e da quale libro è tratta?

Storia di un famiglia perbene è stata girata a Bari, ma con un ritorno al passato, agli anni ottanta. Alcune scene, sono state girate anche a Monopoli. Il regista è Stefano Reali, già noto per essere stato al timone di altri importanti successi. La fiction è tratta dall’omonimo libro del 2018 scritto da Rosa Ventrella .